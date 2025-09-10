Vuelta 2025 tappa 17: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Castro de Herville, 9 settembre 2025 – Ancora una tappa monca alla Vuelta di Spagna 2025, ancora a causa di una protesta pro-Palestina. Sull’ultima salita verso Castro de Herville l’organizzazione non è riuscita a garantire la sicurezza minima per il regolare svolgimento della corsa e così l’arrivo è stato posto a otto dal traguardo, con la vittoria in fuga di Egan Bernal su Mikel Landa, mentre nel gruppo dei migliori è successo poco se non la difficoltà di Felix Gall, che è stato scavalcato in classifica da Giulio Pellizzari. Prima della diciassettesima tappa comanda ancora Vingegaard con 48” su Almeida e 2’38” su Pidcock, ma per il podio ci sono anche Jai Hindley a 3’10” e proprio Pellizzari, ora quinto a 4’21” davanti a Gall che è distanziato di 4’24”. Nella tappa di mercoledì si sale sull’Alto de Morredero, salita arcigna.

Percorso

Sono 143 chilometri per la diciassettesima tappa della Vuelta da O Barco de Valdeoras all’Alto de Morredero, salita di prima categoria fino a quota 1750 metri di altitudine. Prima parte di tappa mossa ma senza grosse salite, ci sono un paio di strappi tra Toral de los Vados e Vega de Espinadera, poi si arriva al primo Gpm di giornata, che è facile: si tratta del Paso de Las Traviesas di terza categoria che misura 7.8 chilometri al 4.1% di pendenza media.

Qui il percorso diventa più facile con una lunga e costante discesa fino a Ponferrada dove è situato il traguardo volante al chilometro 116. Il finale, invece, è in salita. Dai meno 22 si inizia costantemente a salire, ma ufficialmente l’ultimo Gpm parte ai meno nove dal traguardo con pendenze medie importanti del 9.7% e massime del 15%.

Favoriti

Partirà certamente una fuga di scalatori e ci si attende un segnale da Giulio Ciccone, che è andato fuori classifIca e ora può tentare la caccia alle tappe, ma attenzione anche ai soliti Soler, Landa, Buitrago, Lopez, Cepeda, Pickering e Vine che potrebbero tentare la sortE in fuga. Per quanto riguarda la generale, due lotte separate. La UAE di Almeida dovrà cercare di attaccare in tutti i modi la Visma di Vingegaard, mentre per il podio il duo della Bora Pellizzari-Hindley cercherà di mettere in difficoltà Pidcock.

Orari tv

La diciassettesima tappa della Vuelta 2025 si disputa mercoledì 10 settembre con orario di partenza alle 13.41 e questi passaggi principali: Paso de las Traviesas tra le 15.25 e le 15.36, traguardo volante di Ponferrada tra le 16 e le 16.14, inizio dell’ultima salita tra le 16.48 e le 17.07, arrivo previsto in cima tra le 17 e le 17.21. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Vuelta 2025, Vingegaard: "Credo nella vittoria, ma Almeida va forte a cronometro"