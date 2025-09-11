Vuelta 2025, tappa 18: Ganna vince la crono. Almeida recupera su Vingegaard

Valladolid (Spagna), 11 settembre 2025 - La tappa 18 della Vuelta 2025 è ancora una volta influenzata dai manifestanti pro-Palestina e dalla paura di possibili scontri e problemi, ma stavolta lo è fin dalla tarda serata del giorno precedente: la cronometro inizialmente lunga 27,2 km da Valladolid a Valladolid viene ridotta ad appena 12,2 km, pur mantenendo le stesse sedi di partenza e arrivo. Un'amputazione pesante che, probabilmente, penalizza gli specialisti puri, ma non Filippo Ganna, che vince con un tempo di 13' netti, ottenuti con una media di 56 km/h, che diventa di 63 km/h nell'ultimo intermedio, quello che ha di fatto segnato uno strappo tra il fuoriclasse della disciplina e tutti gli altri: l'eccezione si chiama Jay Vine, protagonista di una Vuelta 2025 straordinaria, che praticamente manca l'ennesimo acuto per meno di 1". Poi ci sono i grandi della classifica generale: come ipotizzato, Joao Almeida recupera su Jonas Vingegaard, per la precisione 10", con la sensazione che con la frazione nella sua versione integrale questo bottino avrebbe potuto anche raddoppiare. Sorride la maglia rossa che, tra un colpo di tosse e l'altro, scampa un altro pericolo, e sorride Tom Pidcock, che difende (per ora) il terzo gradino del podio dagli assalti di Jai Hindley. Posizioni non ne cambiano ai piani altissimi, a parte la sesta, sulla quale ora sale un Matthew Riccitello sempre più pericoloso per la maglia bianca di Giulio Pellizzari, che conferma che per quanto riguarda le cronometro c'è ancora parecchio su cui lavorare prima di diventare grande. Di grande, al riguardo, c'è già Top Ganna, che si prende una bella soddisfazione dopo la delusione di quel Tour de France 2025 durato una manciata di pedalate a causa di una sfortunata caduta: grazie al piemontese, dopo l'acuto di ieri di Pellizzari sul Morredero, arriva una splendida doppietta a tinte azzurre dopo tante frazioni vissute dall'Italia senza particolari sussulti. La tappa 19, la Rueda-Guijuelo, dopo tante montagne e la cronometro di oggi darà un'altra chance ai velocisti grazie a 161,9 km mossi, per 1517 metri di dislivello, ma privi di GPM da scalare.

La cronaca della tappa 18 della Vuelta 2025

Dai 27,2 km inizialmente in programma agli appena 12,2 km residui dopo l'ennesimo taglio varato per ragioni di sicurezza: la Vuelta 2025 perde ancora pezzi per strada e stavolta a farne le spese è la cronometro da Valladolid a Valladolid per specialisti puri, con appena 140 metri di dislivello. Il primo tempo importante al primo intermedio è quello di Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), che passa dopo 4'44", facendo meglio di 2" di Daan Hoole (Lidl-Trek), con quest'ultimo che si impone invece al secondo intermedio, fissando un tempo di 9'05" prima di chiudere in 13'19". Vernon abbassa a 9'04" il miglior tempo al secondo intermedio: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) passa con 3" di ritardo al primo intermedio e fissa il miglior tempo (9'00") al secondo intermedio, per poi chiudere in 13'00", il nuovo miglior crono, ottenuto con una media di 56 km/h, 63 km/h nell'ultimo strepitoso intermedio. Mads Pedersen (Lidl-Trek) eguaglia il 4'44" del primo intermedio e il 9'00" del secondo, ma poi termina con 21" di ritardo. Anche Stefan Kung (Groupama-FDJ) fissa in 4'44" il passaggio al primo intermedio, prima di abbassare a 8'57" il miglior tempo al secondo intermedio, prima di perdere 13" al traguardo: comanda ancora Top Ganna, che ha corso un'ultima parte di cronometro a dir poco stellare. Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e il suo 4'43" diventano la sorpresa al primo intermedio: tra il secondo intermedio e l'arrivo arriva il tracollo, evidenziato prima da un +9 e poi da un +33 su Ganna. Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) passa al primo intermedio con appena 1" di ritardo, ma al secondo fissa in 8'51" il nuovo miglior tempo, ma ancora appena per 1" manca il primo posto. In strada scendono poi i grandi della classifica generale: al primo intermedio Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) perde 6", Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ne lascia sull'asfalto 10", Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ne perde 20", mentre Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) chiude la sua crono con 36" di ritardo, che diventano 41" per Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) al primo intermedio lascia 1" sull'asfalto, mentre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ne perde 3". Pellizzari chiude con 46" di ritardo, con Hindley che invece ne lascia sull'asfalto 32": Almeida al secondo intermedio perde 7", che diventano 10" per Vingegaard. Pidcock arriva con 29" di ritardo da Ganna, dal quale Almeida perde 8". All'arrivo manca solo Vingegaard, che paga 10" ad Almeida: facendo un'ipotetica proiezione, la mutilazione della tappa è stato un colpo di fortuna.

Ordine d'arrivo tappa 18 Vuelta 2025

1) Filippo Ganna (IGD) in 13'00" 2) Jay Vine (UAD) +1" 3) Joao Almeida (UAD) +8" 4) Bruno Amirail (DAT) +10" 5) Ivo Oliveira (UAD) +11" 6) Stefan Kung (GFC) +12" 7) Kelland O'Brien (JAY) +15" 8) Alec Segaert (LOT) +16" 9) Jonas Vingegaard (TVL) +18" 10) Daan Hoole (LTK) +19"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 65h07'13" 2) Joao Almeida (UAD) +40" 3) Tom Pidcock (Q36) +2'39" 4) Jai Hindley (RBH) +3'18" 5) Giulio Pellizzari (RBH) +4'19" 6) Matthew Riccitello (IPT) +5'17" 7) Felix Gall (DAT) +5'20" 8) Sepp Kuss (TVL) +7'26" 9) Torstein Traeen (TBV) +7'42" 10) Matteo Jorgenson (TVL) +10'19"