Vuelta 2025 tappa 19: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Valladolid, 11 settembre 2025 – Doppietta italiana alla Vuelta 2025. Dopo l’assolo di Giulio Pellizzari sull’Alto de Morredero è arrivato il tanto atteso successo di Pippo Ganna nella cronometro, dimezzata, di Valladolid. Ragioni di sicurezza dietro la scelta di accorciare a soli 12 chilometri la cronometro individuale, ma l’alfiere della Ineos è riuscito lo stesso a prevalere con un secondo di vantaggio su Jay Vine, dando ai colori azzurri la seconda vittoria consecutiva. In ottica generale, Vingegaard ha retto dall’assalto di Almeida, mentre Pidcock ha di nuovo consolidato il podio su Hindley e Pellizzari. Per i big, ora, resta solo la tappa di Bola del Mundo per provare a cambiare una classifica che vede il danese in testa con 40” su Almeida, 2’39” su Pidcock, 3’18” su Hindley e 4’19” su Pellizzari. La Bora, se vorrà il podio, dovrà attaccare pesantemente l’inglese sabato. Intanto, venerdì chance per i velocisti.

Percorso

Penultima occasione per i velocisti prima della passerella finale di Madrid. Tappa interlocutoria la diciannovesima prima del tappone con arrivo a Bola del Mundo in programma sabato. Venerdì, dunque, si corre la Rueda-Guijelo di 161 chilometri e zero Gpm sul percorso. Resta però una tappa mossa, tutta corsa attorno agli 800 metri di altitudine e con arrivo a quota 1012. Non ci sono salite lunghe e dure, ma è un continuo sali e scendi che potrebbe rendere nervosa la corsa quando si tratterà di andare a riprendere la fuga di giornata. Strappo in località Mozarbez a 43 dall’arrivo, poi strada che sale leggermente negli ultimi chilometri verso Guijelo. Anche il finale presenta una strada non totalmente piatta e per lo sprint servirà generare tanta potenza.

Favoriti

I favoriti della tappa dovrebbero essere i velocisti. Nonostante un finale in leggera salita gli sprinter non vorranno lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni di questa Vuelta. E allora occhi su Mads Pedersen della Lidl e Jasper Philipsen della Alpecin, i due principali candidati, ma c’è anche un Elia Viviani in crescita e pronto a stupire. Outsider Ethan Vernon, Bryan Coquard, Ourluis Aular e David Gonzalez.

Orari tv

La diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna si disputa venerdì 12 settembre con orario di partenza alle 13.55 e arrivo previsto tra le 17.21 e le 17.40 con una media oraria compresa tra i 43 e i 47 km/h. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Sabato, invece, battaglia finale nella ventesima tappa con il Puerto Navacerrada e poi scalata finale fino ai 2251 metri di Bola del Mundo. Sarà l’ultima occasione per ribaltare le sorti della classifica generale. Leggi anche - Vuelta 2025, tappa 18: Ganna vince la crono