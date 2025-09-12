Vuelta 2025, tappa 19: vince Philpsen. Vingegaard allunga su Almeida

Guijuelo (Spagna), 12 settembre 2025 - La tappa 19 segna il tris di Jasper Philipsen in questa Vuelta 2025: il belga scatena i cavalli su un finale in ascesa che in teoria sembra sorridere di più a Mads Pedersen, che infatti arriva secondo. A sorpresa, cambia anche la classifica generale grazie a un inatteso sprint di Jonas Vingegaard sul traguardo volante di Salamanca: la maglia rossa passa per secondo alle spalle del fuggitivo Jakub Otruba e allunga di 4" il margine su Joao Almeida, che domani dovrà dunque provare a recuperare 44" per regalarsi un sogno a Madrid. La tappa 20, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo.Puerto de Navacerrada, plasmerà la classifica generale finale della Vuelta 2025 con 165,6 km durissimi: da scalare ci saranno ben 5 GPM, di cui il penultimo di prima categoria e l'ultimo di categoria speciale, per 4226 metri di dislivello. Con la speranza che non arrivino altri problemi e colpi di scena a mutilare l'ascesa che plasmerà la graduatoria definitiva, che sarà senza pubblico nell'ultimo chilometro per il rischio di proteste animaliste.

La cronaca della tappa 19 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Rueda-Guijuelo: 161,9 km mossi, per 1517 metri di dislivello, ma privi di GPM da scalare. I fuggitivi di giornata sono Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) e Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), con quest'ultimo che presto perde contatto, restando a bagnomaria prima di essere riassorbito dal gruppo. L'azione solitaria di Otruba prosegue fino al traguardo volante di Salamanca, che mette in palio di secondi di abbuono: a sorpresa sprinta anche Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), che allunga di 4" il proprio vantaggio su Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Complice il vento, il gruppo accelera e annulla la fuga, che poi si riforma nelle figure di Sergio Geovani Chumil e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Il plotone torna compatto in vista della volata, comunque anomala per il finale in costante ascesa: il terreno perfetto per Mads Pedersen (Lidl-Trek) ma soprattutto per Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che di potenza cala il tris.

Ordine d'arrivo tappa 19 Vuelta 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 3h50'35" 2) Mads Pedersen (LTK) st 3) Orluis Aular (MOV) st 4) Jenthe Biermans (ARK) st 5) Ben Turner (IGD) st 6) Arne Marit (IWA) st 7) Fabio Christen (Q36) st 8) Ethan Vernon (IPT) st 9) Thibaud Gruel (GFC) st 10) Jordan Labrosse (DAT) st

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 68h57'44" 2) Joao Almeida (UAD) +44" 3) Tom Pidcock (Q36) +2'43" 4) Jai Hindley (RBH) +3'22" 5) Giulio Pellizzari (RBH) +4'23" 6) Matthew Riccitello (IPT) +5'21" 7) Felix Gall (DAT) +5'24" 8) Sepp Kuss (TVL) +7'30" 9) Torstein Traeen (TBV) +7'46" 10) Matteo Jorgenson (TVL) +10'21"