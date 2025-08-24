Vuelta 2025, la tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Torino, 23 agosto 2025 – Si sale, alla Vuelta, dopo la prima tappa con arrivo in volata a Novara. Trionfo di Jasper Philipsen su Ehtan Vernon, Orluis Aular ed Elia Viviani, quarto al traguardo e unico italiano in top ten di giornata, nello sprint di gruppo che ha aperto la corsa spagnola. Il belga, dunque, è la prima maglia rossa della corsa ma già nella tappa di domenica con arrivo a Limone Piemonte i galloni di leader della classifica passeranno sulle spalle di altri. Non sarà una frazione dura e con dislivelli importanti, ma il primo arrivo in quota rappresenterà un test sulla condizione dei big e sicuramente i velocisti protagonisti a Novara si staccheranno. La salita non è impossibile, 5% di media, ma comunque troppo per gli sprinter e sul traguardo di Limone a oltre 1300 metri ci sarà una nuova maglia rossa.

Percorso

Tappa di 159 chilometri da Alba a Limone Piemonte, con poche difficoltà se non l’ultima verso il traguardo. Si parte da 173 metri su livello del mare e si arriva a 1383, questo significa percorso in costante e leggera salita fino all’ultimo Gpm. Dopo la partenza, passaggi dalle località di Bergoglio e Savigliano, poi tratto in salita più rilevante verso lo sprint intermedio di Busca. Qui si staglia un lungo tratto vallonato di circa 80 chilometri transitando da Cuneo e Borgo San Dalmazzo, preludio al finale. Al chilometro 134, la strada inizia a salire con pendenze più percettibili fino all’imbocco ufficiale della salita che sarà al chilometro 149 per 9.8 chilometri al 5.1% di media. Non è una salita impossibile, ma qualcuno potrebbe lasciare sul piatto i primi secondi in classifica generale ed è prevista una piccola scrematura iniziale.

Favoriti

Non è una tappa selettiva e nemmeno l’ultima salita dovrebbe creare troppo scompiglio. Difficile fare selezione e arrivare da soli, motivo per il quale potrebbe esserci un arrivo con una volata ristretta. Citiamo Pidcock Vine, Zingle, Pickering, Christen, Bennett, Leemreize, Hamilton, Meintjies, Buchmann, Bouwman, Fortunato, Castrillo, Fisher Black e Martin come possibili protagonisti. Se i big dovessero giocarsi la tappa occhi su Jonas Vingegaard, che è migliorato allo sprint, e su Giulio Ciccone.

Dove vederla in tv

La seconda tappa della Vuelta 2025 si disputerà domenica 24 agosto con partenza da Alba alle 13.35 e questi passaggi principali: sprint intermedio a Busca tra le 15.20 e le 15.28, passaggio da Cuneo tra le 15.42 e le 15.52, transito da Borgo San Dalmazzo tra le 16.48 e le 17.04, inizio della salita finale tra le 17.08 e le 17.26, arrivo previsto a Limone Piemonte tra le 17.21 e le 17.40. Live esclusivo a pagamento sui canali Discovery, disponibili sulla piattaforma Discovery Plus e ricordando che Eurosport non è più visibile sul bouquet di Sky. Live streaming anche su Dazn per chi è abbonato alla piattaforma. Telecronaca di Gregorio-Magrini.

