Vuelta 2025 tappa 20: si sale a Bola del Mundo. Percorso, altimetria e orari tv

Guijuelo, 12 settembre 2025 – La volata di Jesper Philipsen nella diciannovesima tappa della Vuelta, in un duello con l’altro big degli sprint Mads Pedersen. Ha prevalso il belga, che dunque ha piazzato il tris nella corsa a tappe spagnola. Qualcosina è successa anche nella generale. Nulla di sconvolgente, ma a sorpresa Vingegaard ha preso parte allo sprint intermedio guadagnando 4” su Almeida, che dunque dovrà guadagnarne più di 44” nella ventesima tappa per prendersi la maglia rossa. Cosa si inventerà la Uae? Poi, c’è la bagarre per il podio. Thomas Pidcock è ora terzo e conserva 39” di vantaggio su Jai Hindley e 1’40” su Giulio Pellizzari, con la Bora che dovrà escogitare qualcosa per spodestare l’inglese. La maglia bianca, invece, appare consolidata con 58” di margine sull’americano Riccitello, ma la speranza è che Pellizzari abbia ancora la gamba dell’Alto del Morredero per tentare la scalata verso un altro successo di tappa e, perché no, verso il terzo gradino del podio. Vediamo dunque il percorso che porterà i corridori a Bola del Mundo.

Percorso

Saranno 165 i chilometri che separeranno Robledo de Chavela da Bola del Mundo con oltre 4mila metri di dislivello e cinque Gpm totali. Si parte subito con due terza categoria, prima l’Alto la Escondida e poi Puerto de la Paradilla, ma non sono le salite che decideranno la corsa. Segue un tratto di pianura per imboccare il seconda categoria di Alto del Leon, che di fatto mette in archivio la prima parte di percorso. Nella fase centrale ci sarà un lungo tratto vallonato, circa una trentina di chilometri, per arrivare al gran finale. Di quelli da paura. Si scala il Puerto Navacerrada di 6.9 chilometri al 7.6% con vetta a 50 dal traguardo, seguito 12 chilometri di discesa e altri 25 di falsopiano per arrivare a imboccare la salita finale verso i 2251 metri di Bola del Mundo. Sono 12.3 chilometri di ascesa, praticamente risalendo sempre dal Puerto de Navacerrada, con pendenze medie del 8.6% e con massime del 17%. In cima verrà decretato il vincitore della Vuelta 2025.

Favoriti

E’ una tappa da big. Jonas Vingegaard cercherà di vincere la Vuelta ma anche di apporre il proprio sigillo su una vittoria di tappa. Il danese ha bisogno di un acuto per far capire a tutti che sì, è il migliore di questa corsa. Almeida, invece, cercherà di attaccarlo per recuperare quei 44” ma avrà bisogno della squadra e di un cambio di ritmo tangibile. Dietro, bella, bellissima la lotta al podio. La Bora può giocare due carte, Hindley e Pellizzari, per fiaccare la tenace resistenza di Thomas Pidcock. E se Giulio avesse la gamba dell’altro giorno…

Orari tv

La ventesima tappa della Vuelta di Spagna si disputa sabato 13 settembre con orario di partenza alle 13.10 e questi passaggi principali: Gpm di Escondida verso le 13.30, Gpm di Paradilla attorno alle 13.55, Alto del Leon tra le 14.38 e le 14.48, Alto de Navecerrada tra le 16.03 e le 16.23, inizio salita verso Bola del Mundo tra le 16.58 e le 17.24, arrivo previsto in cima tra le 17.17 e le 17.44. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.