Vuelta 2025, tappa 20: Vingegaard show. Ordine d'arrivo e classifica generale

Bola del Mundo.Puerto de Navacerrada (Spagna), 13 settembre 2025 - La tappa 20 della Vuelta 2025 incorona Jonas Vingegaard, che doma la Bola del Mundo (ai cui piedi un gruppo di manifestanti pro-Palestina ha attentato ancora alla sicurezza del gruppo) e blinda così la sua maglia rossa alla vigilia della passerella di Madrid. Insomma, era l'uomo da battere al foglio firma di Torino e tale si è confermato, ma forse senza quel dominio in classifica generale che era lecito aspettarsi. Classifica generale che vede Joao Almeida e un sorprendente Tom Pidcock completare il podio, seguiti da Jai Hindley. Tutto rimane immutato, fino alla quinta posizione, e non sono buone notizie per l'Italia: proprio sull'ascesa finale Giulio Pellizzari va in crisi e in un colpo solo perde la quinta piazza e soprattutto la maglia bianca, che va a Matthew Riccitello, colui che potrebbe essere uno dei corridori più cercati nel prossimo ciclomercato. Una sbavatura spiacevole per il giovane marchigiano, che curiosamente chiude sesto proprio come fatto al Giro d'Italia 2025: rimpianti, sì, ma anche una tappa in carniere, per la prima vittoria da professionista, e tanti margini di crescita, specialmente quando ci sarà da partire capitano fin dalla prima pedalata. La tappa 21, nonché l'ultima, sarà la Alalpardo-Madrid: 111,6 km di passerella finale, senza GPM nonostante un tracciato leggermente mosso, per 917 metri di dislivello, nel quale l'unica incognita sarà l'ordine pubblico. Non esattamente un dettaglio in questa tormentata Vuelta 2025 che, manco a dirlo, anche oggi ha conosciuto un momento di thriller evitato da una via di fuga in una rotonda e dall'intervento delle forze dell'ordine, oltre alla decisione preventiva di chiudere al pubblico l'ultimo chilometro della salita finale.

La cronaca della tappa 20 della Vuelta 2025

I giochi si decidono nella Robledo de Chavela-Bola del Mundo.Puerto de Navacerrada di 165,6 km durissimi: da scalare ci saranno ben 5 GPM, di cui il penultimo di prima categoria e l'ultimo di categoria speciale, per 4226 metri di dislivello. Pronti, via e c'è subito da scalare l'Alto de La Escondida (9 km con una pendenza media del 4,1%), sul quale passa per primo Jack Haig (Bahrain Victorious), uno dei primi a cercare la sortita, con buon esito. La situazione si rimescola alle pendici del Puerto de La Paradilla (5,8 km con una pendenza media del 5,4%): in avanscoperta, oltre all'australiano, ci sono Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Carlos Verona, Julien Bernard (Lidl-Trek), Orluis Aular, Carlos Canal (Movistar Team), Mikel Landa, Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Egan Bernal, Bob Jungels, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Santiago Buitrago, Antonio Tiberi, Roman Ermakov (Bahrain Victorious), David De La Cruz, Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team), Lorenzo Fortunato, Harold Martin Lopez, Fausto Masnada (XDS Astana Team), Rudy Molard, Stefan Kung, Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), che scollina per primo, Eddie Dunbar, Kelland O'Brien (Team Jayco AlUla), Louis Rouland, Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Jesus Herrada (Cofidis), Huub Artz (Intermarché-Wanty), Jardi Christiaan Van Der Lee, Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Sergio Geovani Chumil, Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) e Jan Hirt (Israel-Premier Tech). Si sale verso l'Alto del Leon (7 km con una pendenza media del 7,3%), che vede ancora Nicolau passare davanti a tutti. Tocca poi al Puerto de Navacerrada (6,9 km con una pendenza media del 7,6%), sul quale scollina per primo Ciccone, che resta davanti insieme ai soli Bernal, Armirail, Landa e Van Der Lee. Ai piedi del Bola del Mundo.Puerto de Navacerrada (12,3 km con una pendenza media dell'8,6% e massima del 20%) si palesa lo spauracchio dei manifestanti pro-Palestina, che bloccano la strada rischiando di far cadere i corridori, che per fortuna trovano una via di fuga. Nel caos, risolto con vigore dalle forze dell'ordine, Landa si avvantaggia sugli altri battistrada prima di essere raggiunto e superato da Ciccone.

La coppia si ricompone, mentre nel gruppo dei big il primo a mostrare segni di difficoltà è Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), vittima del forcing di Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), certo di portare la sua maglia a pois fino a Madrid: anche Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) si stacca, così come Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). Gli ultimi 3 km sono quelli infernali che fanno più paura: davanti si ritrova Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), che prova ad alzare il ritmo, con Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) a farne le spese prima di tornare con i migliori. Accelera poi Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), seguito da Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): con loro un caparbio Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e un sorprendente Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). Parte Vingegaard, l'uomo più atteso, che fa il vuoto e va a mettere il sigillo sulla tappa e sull'intera Vuelta 2025, vinta senza forse quel dominio che si poteva ipotizzare alla vigilia.

Ordine d'arrivo tappa 20

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 3h56'23"

2) Sepp Kuss (TVL) +11"

3) Jai Hindley (RBH) +13"

4) Tom Pidcock (Q36) +18"

5) Joao Almeida (UAD) +22"

6) Matthew Riccitello (IPT) +24"

7) Jay Vine (UAD) +47"

8) Giulio Ciccone (LTK) +1'11"

9) Junior Lecerf (SOQ) +1'22"

10) Finlay Pickering (TBV) +1'30"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 72h53'57"

2) Joao Almeida (UAD) +1'16"

3) Tom Pidcock (Q36) +3'11"

4) Jai Hindley (RBH) +3'41"

5) Matthew Riccitello (IPT) +5'55"

6) Giulio Pellizzari (RBH) +7'23"

7) Sepp Kuss (TVL) +7'45"

8) Felix Gall (DAT) +7'50"

9) Torstein Traeen (TBV) +9'48"

10) Matteo Jorgenson (TVL) +12'16"

Mondiali di atletica 2025, il medagliere del primo giorno