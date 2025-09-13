Vuelta 2025 tappa 21: passerella a Madrid per velocisti. Percorso, favoriti e orari tv

Madrid, 13 settembre 2025 – L’assolo a Bola del Mundo vale la Vuelta 2025 per Jonas Vingegaard. Il danese era già in vantaggio e non aveva bisogno di staccare Joao Almeida, ma da vincitore ha voluto mettere il sigillo sulla tappa più importante con un attacco a un chilometro dalla fine. La corsa spagnola è sua, il portoghese ha dovuto accontentarsi della seconda piazza. Sul podio, a sorpresa, ci va anche Thomas Pidcock che ha resistito agli attacchi di Jai Hindley, mentre il nostro Giulio Pellizzari ha ceduto proprio sull’ultima salita, abbandonando anche la maglia bianca di miglior giovane, finita sulle spalle dell’americano Riccitello. Resta, però, la bella vittoria sull’Alto de Morredero. La Vuelta 2025, in mezzo a tante polemiche e tante proteste pro-Pal, si chiude a Madrid, ma c’è massima allerta per eventuali e possibili manifestazioni che anche verso Bola del Mundo si erano palesate, col rischio anche di far cadere qualche corridore. Vediamo il percorso dell’ultima tappa.

Percorso: classica passerella per velocisti

Ultima tappa corta, 161 chilometri, senza Gpm e con circuito finale nella capitale spagnola. Si parte da Alalpardo in leggera salita, poi avvicinamento a Madrid tra sali e scendi spagnoli passando per le località di Algete, San Sebastian de los Reyes, El Pardo e Aravaca, mentre l’ingresso nella capitale avverrà dopo circa 60 chilometri con il primo passaggio sul traguardo. Il circuito finale misura sei chilometri e sarà da ripetere dieci volte per giungere sul traguardo che presenta una retta in leggera salita.

Favoriti

E’ la classica passerella finale dedicata ai festeggiamenti e ai velocisti. In gruppo si brinderà al successo di Jonas Vingegaard, poi nel finale saranno le squadre degli sprinter a dettare il ritmo per propiziare un arrivo in volata di gruppo. I favoriti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen, su tutti, ma attenzione a Ethan Vernon, Ourluis Aular e al nostro Elia Viviani, a caccia di un acuto alla Vuelta. Difficile, quasi impossibile, l’arrivo di una fuga anche se qualche coraggioso tenterà la sparata nel circuito di Madrid.

Orari tv

L’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 si corre domenica 14 settembre e con orari tardo pomeridiani. Via alle 16.40 da Alalpardo, poi primo passaggio sul traguardo di Madrid tra le 18.05 e le 18.14, sprint intermedio al secondo passaggio tra le 18.14 e le 18.23 e arrivo previsto tra le 19.22 e le 19.39 con una media oraria stimata tra i 37 e i 41 km/h. Diretta a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Mondiali atletica, il medagliere dopo la prima giornata