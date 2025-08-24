Vuelta 2025 tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Limone Piemonte, 24 agosto 2025 – Al fotofinish Jonas Vingegaard ha vinto la seconda tappa della Vuelta di Spagna. La salita di Limone Piemonte, come era prevedibile, non ha creato grossa selezione tra i big, Tiberi attardato di 21”, e ha visto il danese prevalere all’ultima pedalata su Giulio Ciccone, che sembrava aver trovato il tempo giusto per lanciare la volata. Invece, all’ultimo giro di ruota il capitano della Visma si è preso la vittoria, e con essa pure la maglia di leader della classifica con 4” sull’azzurro della Lidl Trek. In attesa delle vere salite, quelle dure e lunghe, la Vuelta sarà ancora in Italia nella terza tappa da San Maurizio Canavese a Ceres. Vediamo nel dettaglio percorso e favoriti.

Percorso

Altra tappa italiana, la terza, per la prima settimana di Vuelta di Spagna. Si parte da San Maurizio Canavese e si arriva a Ceres dopo 134 chilometri. Terza frazione forse non da scossoni per la classifica generale, ma attenzione alle salite che ci saranno nel finale, a disegnare forse una tappa adatta alle fughe. Si parte con un lungo tratto vallonato fino al chilometro 60, dove si staglia la salita di seconda categoria di Issiglio di 5.5 chilometri al 6.5% di pendenza media. Dopo una breve discesa, si torna a salire, ma non verso un Gpm bensì per arrivare al traguardo volante di San Colombano Belmonte situato al chilometro 82 di corsa. Non sono finiti gli strappi a Corio altri 6 chilometri senza Gpm per arrivare a quota 602 a meno di trenta dal traguardo. Segue brevissima discesa, poi da quota 400 metri si inizia a salire leggermente verso Ceres negli ultimi 15 chilometri anche se il Gpm misura ufficialmente solo 2.6 chilometri al 3.6%. Salita pedalabilissima e in cui sarà difficile fare selezione.

Favoriti

Sembra una tappa da fughe. La morfologia del percorso non aiuterà il gruppo a tenere chiusa la corsa ed è difficile ipotizzare un arrivo in volata dopo una salita, seppur facile, fino all’arrivo. Il percorso ricalca quello di una classica del nord e potremmo citare come possibili protagonisti Matteo Jorgenson, Dylan Van Baarle, Andrea Bagioli, Bob Jungels, Michal Kwiatkowski, Thomas Pidcock e Wout Poels.

Dove vederla in tv

La terza tappa della Vuelta di Spagna si disputerà lunedì 25 agosto con orario di partenza alle 14.20 e questi passaggi principali: Gpm di Issiglio tra le 15.52 e le 16.01, sprint intermedio a Buasca tra le 16.09 e le 16.19, passaggio da Corio tra le 16.45 e le 16.58, arrivo previsto a Ceres tra le 17.22 e le 17.39. La Vuelta 2025 è una diretta esclusiva di Discovery sui canali Eurosport. Per vederli serve attivare l’abbonamento a Discovery Plus oppure a Dazn. Su Sky Eurosport 1 ed Eurosport 2 non sono più disponibili. Telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Leggi anche - Vingegaard beffa Ciccone nella seconda tappa della Vuelta