Vuelta 2025 tappa 7: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Andorra, 28 agosto 2025 – Ad Andorra alla fine è arrivata la fuga. Jay Vine ha vinto la sesta tappa in solitaria, staccando il drappello dei fuggitivi che ha visto però il norvegese Torstein Traeen conquistare la maglia rossa di leader della classifica generale grazie al secondo posto di tappa di poco davanti a un buon Lorenzo Fortunato terzo. Dietro, tra i big, qualche scintilla innescata da Giulio Ciccone e Jonas Vingegaard, ma la salita finale non era così selettiva e tutti i migliori sono rimasti sostanzialmente assieme tranne Juan Ayuso, andato in crisi fin dai primi chilometri verso Andorra. Spagnolo già fuori dai giochi. La fuga, ovviamente, ha sparigliato la classifica con Traeen al comando con 31” su Armiral e 1’01” su Fortunato, mentre il primo big è Vingegaard quinto a 2’33”, con vantaggi immutati rispetto ai rivali. Nella settima tappa con arrivo a Huesca La Magia ci sarà ancora salita.

Percorso

Altra tappa dura alla Vuelta dopo l’arrivo ad Andorra. Venerdì è in programma la Andorra La Vella-Huesca la Magia di 188 chilometri e tanta salita. Si parte subito, al chilometro 13, con il Port de Canto, che apre le ostilità anche se lontano dal traguardo. Salita lunga, di 24 chilometri, con pendenze pedalabili del 4.4%. Arrivati in cima si rifiata e tra discesa e pianura ci saranno circa 47 chilometri senza salite. Arrivati a La Pobla, la strada torna all’insù verso il Puerto de la Creu Perves: in totale sono 24 chilometri in salita, ma il Gpm ufficialmente misura solo cinque chilometri al 6.3% di pendenza media. Segue discesa, poi falsopiano per imboccare il Coll de L’Espina per altri 7.1 chilometri al 5.5% di media e la vetta è situata a 47 dal traguardo. A seguire, discesa e fondo valle per arrivare alla salita finale di 12 chilometri al 5.8% per giungere ai 1905 metri di Huesca La Magia.

Favoriti

Potrebbe ancora toccare a una fuga di scalatori, magari non con grandi ambizioni di classifica. Pablo Castrillo, sconfitto ad Andorra, può ritentare la sorte, mentre da dietro attenzione a Lopez, Beloki, Frigo, Tejada, Garofoli o Poels. In ottica classifica generale i big sono ancora tutti vicini ma chissà che Ciccone non possa avere l’acuto per una vittoria di tappa vista la buona condizione assieme a Jonas Vingegaard.

Orari tv

La settima tappa della Vuelta di Spagna si disputa venerdì 29 agosto con orario di partenza alle 11.55 e questi passaggi principali: Port del Canto tra le 13.16 e le 13.23, Creu de Perves tra le 15.07 e le 15.27, La Espina ra le 16.00 e le 16.26, inizio dell’ultima salita tra le 16.54 e le 17.27, arrivo previsto in cima tra le 17.13 e le 17.47. Live esclusivo a pagamento su Discovery, tramite la piattaforma Discovery Plus, e su Dazn, che trasmette il canale Eurosport 1. Telecronaca di Gregorio-Magrini.

