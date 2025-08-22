Vuelta 2025, dove vederla in tv e la startlist completa

Roma, 22 agosto 2025 - L'ultimo Grande Giro della stagione, la Vuelta 2025, partirà sabato 23 agosto da Torino, per poi arrivare domenica 14 settembre a Madrid dopo 3.144 km, spalmati in 21 tappe quasi tutte dedicate agli scalatori, come si evince dai 46 GPM totali da scalare, per un dislivello complessivo di ben 23.745 metri: a rendere ancora più accattivante la corsa spagnola, arrivata all'80esima edizione e a 90 anni di vita, dunque una doppia cifra tonda tutta da festeggiare, c'è una startlist mai come stavolta di tutto rispetto, nella quale saranno al via 18 italiani.

Dove vedere la Vuelta 2025 in tv e in streaming e chi sono i commentatori

Come ormai di consueto, anche per la Vuelta 2025, curiosamente il Grande Giro numero 300 della storia, non è prevista la copertura in chiaro e gratis della Rai. La corsa sarà visibile, previo abbonamento, sula piattaforma Discovery+, sulla quale sono disponibili i canali Eurosport 1 e 2, quelli che copriranno l'evento: la visione della corsa sarà possibile, sempre previo abbonamento, anche sulla piattaforma Dazn. Squadra che vince non si scambia e così la telecronaca delle 21 tappe sarà affidata come ormai da tradizione a Luca Gregorio e Riccardo Magrini, un tandem affiatatissimo tra commenti tecnici e discorsi più in stile 'bar dello sport' atti anche a coinvolgere la platea sul web. Non solo: i contributi dalla corsa saranno a cura di Alberto Contador e di tante altre vecchie glorie della bici, impegnate 'sul campo' o come predictor dell'esito di ogni tappa, mentre il commento tecnico sarà arricchito, tanto per restare in tema di ex ciclisti, dal contributo di Wladimir Belli e da quello bonus di Moreno Moser in ben 9 tappe. A tal riguardo, le frazioni 1, 2, 3 (quelle interamente su territorio italiano nel contesto di uno storico Grand Départe), 5, 7, 11, 14, 20 e 21 saranno trasmesse in diretta integrale fin dal chilometro zero.

La startlist della Vuelta 2025

UAE Team Emirates-XRG 1. AYUSO Juan 2. OLIVEIRA Ivo 3. BJERG Mikkel 4. GROSSSCHARTNER Felix 5. NOVAK Domen 6. SOLER Marc 7. VINE Jay 8. ALMEIDA Joao Visma-Lease a Bike 11. VINGEGAARD Jonas 12. ZINGLE Axel 13. CAMPENAERTS Victor 14. JORGENSON Matteo 15. KELDERMAN Wilco 16. KUSS Sepp 17. TULETT Ben 18. VAN BAARLE Dylan Lidl-Trek 21. BAGIOLI Andrea 22. BERNARD Julien 23. CICCONE Giulio 24. GHEBREIGZABHIER Amanuel 25. HOOLE Daan 26. KRAGH ANDERSEN Søren 27. PEDERSEN Mads 28. VERONA Carlos Movistar Team 31. ARCAS Jorge 32. AULAR Orluis 33. CANAL Carlos 34. CASTRILLO Pablo 35. CEPEDA Jefferson Alveiro 36. GARCIA CORTINA Ivan 37. HESSMANN Michel 38. ROMO Javier Red Bull-Bora-Hansgrohe 41. HINDLEY Jai 42. ALEOTTI Giovanni 43. DENZ Nico 44. FISHER-BLACK Finn 45. PELLIZZARI Giulio 46. SOBRERO Matteo 47. VAN DIJKE Tim 48. ZWIEHOFF Ben Soudal Quick-Step 51. LANDA Mikel 52. LECERF Junior 53. PARET-PEINTRE Valentin 54. REINDERINK Pepijn 55. SCHACHMANN Maximilian 56. VANSEVENANT Mauri 57. VERVAEKE Louis 58. GAROFOLI Gianmarco Ineos Grenadiers 61. SHEFFIELD Magnus 62. KWIATKOWSKI Michal 63. GANNA Filippo 64. RIVERA Brandon Smith 65. HAMILTON Lucas 66. BERNAL Egan 67. LANGELLOTTI Victor 68. JUNGELS Bob Alpecin-Deceuninck 71. PHILIPSEN Jasper 72. BAYER Tobias 73. DEBRUYNE Ramses 74. GLIVAR Gal 75. PLANCKAERT Edward 76. RICKAERT Jonas 77. RIESEBEEK Oscar 78. VERGALLITO Luca EF Education-EasyPost 81. BELOKI Markel 82. CHAVES Esteban 83. MIHKELS Madis 84. NERURKAR Lukas 85. QUINN Sean 86. RYAN Archie 87. SHAW James 88. VAN DER LEE Jardi Christiaan Decathlon AG2R La Mondiale Team 91. GALL Felix 92. ARMIRAIL Bruno 93. SCOTSON Callum 94. BISIAUX Léo 95. DE PESTEL Sander 96. LABROSSE Jordan 97. PETERS Nans 98. STAUNE-MITTET Johannes Bahrain Victorious 101. TIBERI Antonio 102. BUITRAGO Santiago 103. BURATTI Nicolò 104. CARUSO Damiano 105. ERMAKOV Roman 106. HAIG Jack 107. PAASSCHENS Mathijs 108. TRAEEN Torstein Q36.5 Pro Cycling Team 111. PIDCOCK Thomas 112. DE LA CRUZ David 113. AZPARREN Xabier Mikel 114. CHRISTEN Fabio 115. HOWSON Damien 116. ZUKOWSKY Nickolas 117. GONZALEZ David 118. CAMPRUBI Marcel XDS Astana Team 121. TEJADA Harold 122. CONCI Nicola 123. FORTUNATO Lorenzo 124. HIGUITA Sergio 125. LOPEZ Harold Martin 126. MASNADA Fausto 127. POELS Wout 128. VINOKUROV Nicolas Groupama-FDJ 131. BRAZ AFONSO Clément 132. CAVAGNA Rémi 133. GAUDU David 134. GRUEL Thibaud 135. MARTIN Guillaume 136. MOLARD Rudy 137. ROLLAND Brieuc 138. KUNG Stefan Caja Rural-Seguros RGA 141. SILVA Guillermo Thomas 142. BALDERSTONE Abel 143. BARCELO Fernando 144. BOU Joan 145. GUARDENO Jaume 146. MOLENAAR Alex 147. NICOLAU Joel 148. OTRUBA Jakub Team Jayco AlUla 151. O'CONNOR Ben 152. BOUWMAN Koen 153. DUNBAR Eddie 154. FOLDAGER Anders 155. GAMPER Patrick 156. HARPER Chris 157. JUUL-JENSEN Christopher 158. O'BRIEN Kelland Arkéa-B&B Hotels 161. GARCIA PIERNA Raul 162. BIERMANS Jenthe 163. GUERNALEC Victor 164. LOZOUET Léandre 165. RODRIGUEZ Cristian 166. ROULAND Louis 167. VERRE Alessandro 168. THIERRY Pierre Cofidis 171. BUCHMANN Emanuel 172. SAMITIER Sergio 173. ANIOLKOWSKI Stanislaw

<< span="">174. CARR Simon 175. COQUARD Bryan 176. HERRADA Jesus 177. KNIGHT Oliver 178. OURSELIN Paul Intermarché-Wanty 181. ARTZ Huub 182. BONNEU Kamiel 183. DE POOTER Dries 184. MARIT Arne 185. MEINTJES Louis 186. PETILLI Simone 187. SMITH Dion 188. VAN BOVEN Luca Team Picnic PostNL 191. EDDY Patrick 192. HAMILTON Chris 193. KOERDT Bjorn 194. LEEMREIZE Gijs 195. MARTINEZ Juan Guillermo 196. ROOSEN Timo 197. VAN UDEN Casper 198. VERMAERKE Kevin Lotto 201. CRAPS Lars 202. DE BUYST Jasper 203. LIVYNS Arjen 204. SEGAERT Alec 205. SEPULVEDA Eduardo 206. SLOCK Liam 207. VIVIANI Elia 208. GREGAARD Jonas Burgos Burpellet BH 211. APARICIO Mario 212. CHUMIL Sergio Geovani 213. FAGUNDEZ Eric Antonio 214. FAURA José Luis 215. DE LA CALLE Hugo 216. GARCIA PIERNA Carlos 217. FERNANDEZ Sinuhé 218. CAVIA Daniel Israel-Premier Tech 221. BENNETT George 222. COTE Pier-André 223. FRIGO Marco 224. HIRT Jan 225. RAISBERG Nadav 226. STEWART Jake 227. VERNON Ethan 228. RICCITELLO Matthew<<>< span="">Ciclismo, Vingegaard non sarà a Mondiali e Giro di Lombardia <>