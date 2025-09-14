Vuelta 2025, vince Vingegaard. Ma salta la passerella finale di Madrid

Madrid (Spagna), 14 settembre 2025 - La Vuelta 2025 si chiude in rosso, quello di Jonas Vingegaard, il grande favorito della vigilia che conferma i pronostici, ma anche con il giallo della tappa finale prima sospesa e poi definitivamente cancellata per la presenza massiva di manifestanti pro-Palestina, che tra l'altro devastano la zona di arrivo impedendo anche qualsiasi premiazione. Le foto ricordo di Vingegaard e del suo secondo Grande Giro vinto dopo i due Tour de France già nel palmares attengono così alla quarantina di chilometri corsi oggi, la parentesi serena prima dell'epilogo di tensione in linea con tre settimane ricche di tensione. Il podio è dunque 'virtuale' e, insieme al danese, vede salirci Joao Almeida e Tom Pidcock, con Giulio Pellizzari, sesto, come migliore degli italiani e superato appena ieri da Matthew Riccitello nel particolare testa a testa per la maglia bianca (quella verde va a Mads Pedersen, mentre la maglia a pois è di Jay Vine). Italia che porta a casa due tappe: una la vince appunto il marchigiano e l'altra Filippo Ganna, che dopo qualche delusione di troppo ritrova il sorriso nella specialità che l'ha consacrato al grande ciclismo. Di sorrisi, per il resto, il ciclismo se ne regala pochi nella corsa spagnola, ostaggio di chi ha protestato per la presenza in corsa della Israel-Premier Tech in modo più o meno civile. Una tappa neutralizzata nel finale e senza vincitori, quella di Bilbao, due mutilate (tra le quali proprio la cronometro di Ganna) e un'altra, quella finale, soppressa sul più bello, quella passerella finale che al termine di un Grande Giro meriterebbe ogni corridore che l'ha concluso. Dal primo all'ultimo.

La cronaca della tappa 21 della Vuelta 2025

L'ultimo atto della Vuelta 2025 è la Alalpardo-Madrid: 111,6 km di passerella finale, senza GPM nonostante un tracciato leggermente mosso, per 917 metri di dislivello. Dopo i consueti brindisi e foto di rito, comincia la corsa vera, subito stoppata dalla presenza in strada di un folto corteo di manifestanti pro-Palestina. Tanti, troppi, per rischiare nell'economia di una corsa che il suo lo ha già detto. E così la passerella di Madrid dura una quarantina di chilometri: poi vincono ancora loro, i manifestanti, che devastano la zona dell'arrivo, impedendo così anche qualsiasi premiazione. I corridori rientrano mestamente nelle ammiraglie: lo stesso fa Vingegaard, che vince questa Vuelta 2025 senza sorriso e non per questioni caratteriali.

Classifica generale finale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 72h53'57" 2) Joao Almeida (UAD) +1'16" 3) Tom Pidcock (Q36) +3'11" 4) Jai Hindley (RBH) +3'41" 5) Matthew Riccitello (IPT) +5'55" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +7'23" 7) Sepp Kuss (TVL) +7'45" 8) Felix Gall (DAT) +7'50" 9) Torstein Traeen (TBV) +9'48" 10) Matteo Jorgenson (TVL) +12'16"