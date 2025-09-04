Vuelta 2025, la classifica dopo tappa 12. Doppietta di Ayuso, ecco l’ordine di arrivo

Los Corrales de Buelna (Spagna), 4 settembre 2025 - La tappa 12 riporta la calma in seno alla Vuelta 2025 dopo il caos di ieri a Bilbao. Stavolta, a parte qualche bandiera a bordo strada, non ci sono i manifestanti pro-Palestina e, soprattutto, c'è un vincitore di tappa, che per la seconda volta è Juan Ayuso, ancora una volta bravissimo a trovare prima la fuga giusta e poi il guizzo buono per sbarazzarsi di una compagnia numerosissima di oltre 50 unità: l'ultimo superstite è Javier Romo, che con il connazionale alterna armonia e storie tese, prima di disperarsi nel finale, con anto di pugno sul manubrio, per non essere riuscito a prendersi il successo di tappa, il quinto invece per una UAE Team Emirates-XRG dominante in tal senso anche grazie alla sua punta di diamante, ormai un separato in casa prima del divorzio anticipato di fine anno (con tanto di comunicati e dichiarazioni velenosi tra le parti). La tappa 13 è una delle più attese della Vuelta 2025: partenza da Cabezon de la Sal e arrivo in cima all'iconico Angliru, ascesa di categoria speciale, dopo 202,7 km: ancora prima, dopo una fase iniziale quasi totalmente piatta, proporrà altri 2 GPM di prima categoria, per un dislivello totale di 3964 metri. L'appuntamento sarà di quelli cruciali dell'intera corsa spagnola, come un po' è emerso già oggi dalla calma piatta in seno al gruppo, con la totale inerzia degli uomini in lotta per la classifica generale, guidata sempre più saldamente da Jonas Vingegaard: ieri qualche scricchiolio da parte della maglia rossa sotto i colpi (vani alla luce della neutralizzazione a 3 km dal traguardo e dell'assenza di vincitori decisa dalla giuria, tra mille polemiche) di Tom Pidcock sull'Alto de Pike c'era stato, ma l'esame vero e proprio sarà quello di domani. Per il danese e per tutti gli altri.

La cronaca della tappa 12 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Laredo-Los Corrales de Buelna, di 144,9 km: da scalare 2 GPM, di cui l'ultimo di prima categoria, per 2393 metri di dislivello. La prima salita di giornata è il Puerto de Alisas (8,6 km con una pendenza media del 5,8%), scollinato per primo da Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) nel contesto di una maxi fuga, seguita dal gruppo, nel quale cadono Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), Ben Turner (Ineos Grenadiers) e Sergio Geovani Chumil (Burgos Burpellet BH). Davanti ci sono anche Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Julien Bernard, Soren Kragh Andersen, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Carlos Canal, Pablo Castrillo, Michel Hessmann, Javier Romo (Movistar Team), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mikel Landa, Louis Vervaeke, Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Magnus Sheffield, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Markel Beloki, James Shaw, Jardi Christiaan Van Der Lee (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Santiago Buitrago, Finlay Pickering (Bahrain Victorious), David De La Cruz, Fabio Christen, Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada (XDS Astana Team), Rudy Molard, Brieuc Rolland, Stefan Kung (Groupama-FDJ), Abel Balderstone, Jaume Guardeno, Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Sergio Samitier, Jesus Herrada (Cofidis), Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL), Jasper De Buyst, Alec Segaert, Eduardo Sepulveda (Lotto) e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Alle loro spalle c'è un drappello di inseguitori dove invece figurano Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Louis Rouland (Arkéa-B&B Hotels), Chris Hamilton, Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) e Lars Craps (Lotto): i due plotoni si uniscono e formano un maxi drappello in avanscoperta che verosimilmente si giocherà la tappa. Garcia Cortina tenta l'allungo in solitaria, ma Pedersen non ci sta e fa tutto per passare per primo al traguardo intermedio di Barros, riuscendo nell'impresa. L'ultima difficoltà di giornata è la Collada de Brenes (7 km con una pendenza media del 7,9% e massima del 16%), sulla quale esplode la fuga, con Shaw, Pickering e Rolland in testa alla corsa: dalle retrovie rinvengono Soler e soprattutto Ayuso, che si lancia alla perfezione all'attacco. Lo spagnolo viene raggiunto dal connazionale Romo, al quale chiede con vigore di collaborare, ottenendo l'aiuto richiesto. Proprio Romo scollina per primo, mentre alle spalle dei due al comando provano a rinvenire Rolland e Landa. Ai -5 km dal traguardo l'armonia tra Romo e Ayuso si incrina, con il secondo che comincia a non tirare e a risparmiare energie, per la rabbia del primo, che esplode al traguardo con un pugno sul manubrio: invece infatti Ayuso, al secondo successo in questa Vuelta 2025 di luci e ombre, tra trionfi di tappa e una classifica generale presto sfumata. Calma invece tra i big, che arrivano compatti alla vigilia del temibile Angliru, il primo vero snodo di questa corsa finora piuttosto caotica.

Ordine d'arrivo tappa 12 Vuelta 2025

1) Juan Ayuso (UAD) in 3h16'21" 2) Javier Romo (MOV) st 3) Brieuc Rolland (GFC) +13" 4) Victor Campenarts (TVL) +17" 5) Mads Pedersen (LTK) +17" 6) Nico Denz (RBH) +17" 7) Damien Howson (Q36) +17" 8) Santiago Buitrago (TBV) +17" 9) Markel Beloki (EF) +17" 10) Pablo Castrillo (MOV) +17"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 44h36'45" 2) Joao Almeida (UAD) +50" 3) Tom Pidcock (Q36) +56" 4) Torstein Traeen (TBV) 1'06" 5) Felix Gall (DAT) +2'17" 6) Bruno Armirail (DAT) +2'22" 7) Matteo Jorgenson (TVL) +2'26" 8) Jai Hindley (RBH) +2'30" 9) Giulio Ciccone (LTK) +2'33" 10) Giulio Pellizzari (RBH) +2'44"