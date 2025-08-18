Vuelta 2025, Vingegaard: "Voglio vincere"

Roma, 18 agosto 2025 - Nel 2023 aveva sfiorato il successo, quasi lasciato volutamente al compagno di squadra, nonché gregario di mille battaglie, Sepp Kuss: quest'anno, nonostante la presenza nella startlist dello statunitense, Jonas Vingegaard mette nel mirino la Vuelta 2025 con l'obiettivo di uscire finalmente dal solo ambito di pertinenza del Tour de France.

La formazione della Visma-Lease a Bike e le dichiarazioni di Vingegaard

Il resto della formazione della Visma-Lease a Bike vedrà figurare Axel Zingle, Ben Tulett, Dylan Van Baarle, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman e Victor Campenaerts: il solito roster variegato e con diversi luogotenenti che altrove sarebbero capitani, come invece lo sarà, da re assoluto, Vingegaard, che a pochi giorni dalla Grande Partenza di sabato da Torino non ha nascosto le proprie ambizioni. "Non vedo l'ora di iniziare questa Vuelta. Dopo il Tour de France mi sono prima riposato un po' e poi ho cominciato la preparazione per questo obiettivo principale della mia stagione: nelle ultime settimane ho svolto un ritiro di allenamento individuale, con il supporto della squadra in loco". Il danese passa poi al setaccio le sue precedenti esperienze in terra spagnola. "Ho ricordi speciali della Vuelta. L'ho corsa la prima volta nel 2020, quando abbiamo vinto con Primoz Roglic. Nel 2023, invece, siamo saliti insieme sul podio finale a Madrid, io secondo dietro Kuss. Speriamo di poter aggiungere altri ricordi fantastici quest'anno". Si conclude poi con le ambizioni attuali, quanto mai forti a maggior ragione dopo il secondo posto al Tour de France 2025. "Sono qui per la vittoria finale e, con questa squadra che mi supporta, mi sembra un obiettivo realistico e possibile. Ci sono molte tappe in cui si può fare la differenza, quindi è importante essere pronti fin dall'inizio. Sono pronto e preferirei iniziare subito a correre, fosse per me già da domani."

Gibbons si ritira

Intanto, per fine stagione annuncia il ritiro tramite i propri profili social Ryan Gibbons, che finora in carriera ha raccolto 10 vittorie. "Il 2025 sarà la mia ultima stagione da ciclista professionista. Ci sono molti fattori che hanno portato a questa decisione e ci ho riflettuto per molti mesi, ma credo che ora sia il momento di appendere la bici al chiodo e mettere fine alla mia carriera. Il ciclismo è stata la mia identità per più di metà della mia vita. E' la mia passione, il mio scopo e la mia professione. Ho avuto il privilegio di vivere un sogno negli ultimi 10 anni, gareggiando e vivendo all'estero. Ho avuto l'onore di correre nelle gare più importanti, per alcune delle migliori squadre, insieme ai più grandi ciclisti. Sono stato in tantissimi posti diversi, ho vissuto esperienze straordinarie e ho preso parte a grandi successi. Ho incontrato persone straordinarie e stretto amicizie che dureranno tutta la vita. Il ciclismo mi ha dato l'opportunità di fare cose che vanno oltre i miei sogni più sfrenati e una vita che non avrei mai potuto immaginare. Ne sarò sempre grato".