Vuelta 2025, Vingegaard sul caos di Bilbao: "Peccato non aver vinto"

Roma, 3 settembre 2025 - Nessun vincitore, ma un codazzo di polemiche destinato a durare nel tempo: è questo il verdetto della tappa 11 della Vuelta 2025, quella della neutralizzazione dei tempi a 3 km dal traguardo e della decisione della giuria di non sancire alcun vincitore a causa della presenza massiccia dei manifestanti pro-Palestina sull'arrivo di Bilbao. Per la non gioia in particolare di Jonas Vingegaard e Tom Pidcock.

Le dichiarazioni di Vingegaard

I due si erano infatti avvantaggiati sul resto del gruppo sull'Alto de Pike, l'ultima asperità di una frazione da Classica diventata poi un thriller fin dall'inizio, quando alcuni corridori avevano espresso le proprie perplessità sulla presenza in gara della Israel-Premier Tech, sempre per ragioni di ordine pubblico. Il veleno arriva poi nella coda, togliendo verosimilmente - a meno di rientri dalle retrovie del gruppo - la vittoria a uno tra Vingegaard e Pidcock. Per la verità, il britannico aveva a sorpresa staccato due volte in salita la maglia rossa, che ai microfoni del tesissimo dopo tappa si era mostrato comunque fiducioso sulle sue chance di vittoria. Con annessa dedica, poi sfumata per ovvi motivi. "Volevo vincere quest'oggi, è il compleanno di mio figlio: oggi fa un anno quindi volevo vincere per lui. Abbiamo lavorato tutto il giorno per quello e poi non avere la possibilità. Ovviamente penso sia un gran peccato. Personalmente, mi sarebbe piaciuto vincere la tappa o almeno avere la possibilità di vincere per lui. Non è successo: è andata così". Vingegaard parla poi della questione sicurezza, la più sentita in questo momento in seno al gruppo da ben prima di quanto accaduto oggi. "A essere onesto penso che la polizia abbia fatto un gran bel lavoro quest'oggi. La prima volta che siamo passati sul traguardo - continua il corridore della Visma-Lease a Bike - abbiamo visto che c'erano dei manifestanti che provavano a entrare in strada e la polizia non gli ha dato la possibilità di farlo. Poi hanno provato a bloccarci sul secondo passaggio dalla penultima salita, ma siamo riusciti a superarli, quindi non mi sono sentito in pericolo". Il peggio è stato evitato, almeno oggi, ma resta l'amarezza per un risultato sportivo cancellato dagli annali, nonostante tutti gli sforzi odierni di ogni corridore: proprio come Pidcock, che secondo Vingegaard era addirittura ignaro della decisione della giuria. "Sono rimasto deluso dopo aver sentito della neutralizzazione e non volevo fare niente sulla salita finale, ma poi Tom ha attaccato e andava troppo veloce per potergli star dietro. Poi sono riuscito a rientrare in cima e poi abbiamo collaborato bene, cercando di guadagnare più tempo possibile. Non sono sicuro che Tom sapesse che non ci sarebbe stato un vincitore di tappa perché voleva andare avanti. Io lo sapevo e ho solo spinto più forte possibile fino ai tre chilometri dall'arrivo e poi mi sono fermato". Infine, la maglia rossa chiude con una battuta, quasi a voler stemperare gli animi dopo una giornata del genere. "Dovrei essere io il vincitore: sono passato per primo sulla nuova linea d'arrivo".

