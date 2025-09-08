Vuelta 2025, Vingegaard teme Almeida: "Credo nella vittoria, ma lui va forte a cronometro"

Roma, 8 settembre 2025 - Tutti contro Jonas Vingegaard, un po' come da pronostici della vigilia: la Vuelta 2025, pronta a entrare nella sua ultima settimana di gara, sta rispettando le aspettative, con il danese in maglia rossa e tutti gli altri alle sue spalle per provare a scrivere un altro finale rispetto a quello annunciato.

Le dichiarazioni di Vingegaard

In realtà, classifica generale alla mano, il solo Joao Almeida sembra in grado di poter impensierire il corridore della Visma-Lease a Bike, che non a caso ai microfoni di TV2 ha confermato il duello che animerà ciò che resta della corsa spagnola, pur mostrandosi fiducioso di poter aggiungere un altro Grande Giro al proprio carniere nel quale figurano già due edizioni del Tour de France, quelle del 2022 e del 2023. "Credo alla vittoria. Abbiamo una squadra incredibilmente forte e sento che sto migliorando ancora. Ho avuto alcuni giorni positivi in questa Vuelta, ma ce ne sono stati anche alcuni meno positivi, se così si può dire. Ma credo davvero che migliorerò ancora di più nell'ultima settimana". In effetti, la sosta sembra capitata al momento giusto per Vingegaard, che nelle ultime tappe aveva corso alla difensiva provando a rintuzzare gli attacchi di Almeida, che in teoria ha dalla sua la cronometro di 27,2 km di Valladolid per provare a recuperare i 48" di ritardo in classifica generale. "Almeida è un cronoman eccezionale. E' semplicemente un ottimo ciclista, ma io devo concentrarmi principalmente sulla mia prestazione. Voglio dare il meglio di me, ma la cronometro non è proprio il mio forte". In realtà, in teoria Vingegaard si difende nelle corse contro il tempo, anche se il borsino recente, quello del Tour de France 2025, sembra confermare i timori del diretto interessata che però, anche in caso di esito negativo, poi avrà le montagne come terreno amico, con la Bola del Mundo a incutere già timore. Prima, appunto, ci sarà lo spauracchio della cronometro che, restando alla Vuelta, rievoca brutti ricordi a Vingegaard, che due anni fa perso diverso tempo proprio in questa specialità. "Allora le cose non andarono molto bene. Spero di poter fare una cronometro migliore quest'anno". Dallo sport all'attualità, purtroppo triste e preoccupante, tra proteste più o meno civili e rischi concreti per i corridori, con Javier Romo a farne le spese nell'ultima tappa: Vingegaard dice la sua su quanto sta accadendo alla Vuelta 2025, i cui timori sono ora focalizzati sull'arrivo di Madrid al punto che qualcuno ipotizza addirittura la cancellazione dell'ultima frazione. "Le persone protestano per un motivo. Quello che sta succedendo è terribile. Penso che coloro che protestano vogliono far sentire la propria voce, quindi penso che forse sono i media che dovrebbero dargli modo di esprimersi. Forse è per questo che lo fanno. Ovviamente, è un peccato che questo debba succedere proprio qui. Penso che forse sono semplicemente alla disperata ricerca di farsi sentire".

