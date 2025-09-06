Vuelta di Spagna, nuova protesta Pro Pal e fuga bloccata. Almeida show sull’Angliru, Vingegaard c’è

Joao Almeida (nella foto) ha vinto la tredicesima tappa della Vuelta di Spagna, e forse la più temuta, la Cabezon de la Sal-Angliru di 202,7 chilometri con traguardo sulla mitica ascesa iberica. Sesta vittoria nella corsa spagnola per la UAE Team Emirates Xrg. Il portoghese ha anticipato il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a bike), rimasto in maglia rossa dando sempre l’impressione di controllare, terzo l’australiano Jay Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe).

La fuga iniziale ha segnato i primi chilometri di una tappa lunghissima. La Visma Lease a Bike ha tenuto a bada i battistrada, lo strappo è stato ricucito nei chilometri finali, nei pressi della salita dell’Angliru – dove alcuni manifestanti pro Pal hanno bloccato per alcuni secondi la fuga di Jefferson Cepeda, Bob Jungels e Nicolas Vinokurov – gli uomini di classifica hanno raggiunto i fuggitivi per poi giocarsi la vittoria di tappa.

Il danese rimane leader della generale, il portoghese guadagna qualche secondo grazie agli abbuoni portandosi a 46” dal rivale. Buona risposta anche da parte di Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ora sesto a 4’01”. Oggi la 14ª tappa, la Avilés-La Farrapona di 135,9 chilometri, due Gpm di prima categoria e un altro arrivo in salita.

Ordine d’arrivo 13ª tappa: 1. Almeida Por (UAE Emirates-XRG) in 4h54’15” 2. Vingegaard Den (Visma|Lease a bike) s.t. 3. Jay Hindley Aus (Red Bull-Bora) a 28” 6.Pellizzari Ita a 1’11” 9. Ciccone Ita a 2’15”.

Classifica: 1. Vingegaard Den in 49h30’54” 2. Almeida Por a 46” 3. Pidcock Gbr a 2’18” 4. Hindley Aus a 3’00” 5. Gall Aut a 3’15” 6. Pellizzari Ita a 4’01” 8. Ciccone Ita a 4’54”.