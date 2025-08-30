Vuelta, Frigo secondo. Ayuso, riscatto servito. Prima volta con ’assolo’
Orecchie tappate, come per non sentire il boato: è il giorno del riscatto di Juan Ayuso (foto). L’iberico vince in solitaria la settima tappa della Vuelta di Spagna, la Andorra-Cerler di 188 chilometri dopo la delusione del giorno precedente, quando era rimasto staccato dal gruppo dei migliori.
E’ il primo successo in carriera per lo spagnolo della UAE Team Emirates, che si impone con 1’15” di vantaggio sull’italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech) e 1’21” sul connazionale Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels). E’ invece il terzo successo di fila per la ’UAE Emirates’ dopo la cronometro a squadre di Figueres e l’assolo di Jay Vine. Subito chiari gli intenti di Ayuso, che cerca la fuga sin dalle prime battute della gara a Port del Canto. L’affondo decisivo arriva sul secondo allungo dello spagnolo: divario di oltre venti secondi per tutta la salita sugli inseguitori, un vantaggio che fino alla fine della gara resterà incolmabile.
Quanto alla classifica generale, il norvegese Torstein Traeen (Bahrain Victorious) mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale con 2’33” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 2’41” sul portoghese Joao Almeida (Uae team Emirates).
Oggi va in scena l’ottava frazione con partenza da Monzon Templario e arrivo a Saragozza dopo 164 km, diretta tv su Eurosport.
