Vuelta 2025, il caos di Bilbao fa ancora discutere: la posizione della Israel-Premier Tech

Roma, 4 settembre 2025 - Sugli annali resteranno poche tracce della tappa 11 della Vuelta 2025, senza vincitori per la decisione della giuria di neutralizzare tutto a 3 km dal traguardo per la presenza massiva di manifestanti pro-Palestina, ma a distanza di ore quanto accaduto a Bilbao fa ancora discutere, tra decisioni, mancate prese di posizione e diverse opinioni su una questione che riguarda molto poco il mondo dello sport e del ciclismo.

Le posizioni della Israel-Premier Tech, della Vuelta e dell'Uci

Si parte dalla Israel-Premier Tech, la squadra al centro della bufera senza neanche il bisogno di spiegarne il motivo, tristemente ancorato ai drammatici racconti di guerra. Per molti, tra appassionati, addetti ai lavori e altri corridori, preoccupati per la propria incolumità, la squadra in lotta per la classifica generale con Matthew Riccitello (a rischio di addio a fine anno, come molti compagni di squadra) dovrebbe ritirarsi, ma la decisione presa dalla formazione Professional (di diritto alla Vuelta 2025 grazie al ranking dell'anno precedente) è ben altra, come espresso in un netto comunicato. "La Israel-Premier Tech è una squadra ciclistica professionistica. In quanto tale, la squadra mantiene l'impegno di partecipare alla Vuelta. Qualsiasi altra linea di condotta costituirebbe un pericoloso precedente nel mondo del ciclismo, non solo per noi, ma per tutte le squadre. La Israel-Premier Tech ha ripetutamente espresso il proprio rispetto per il diritto di tutti a protestare, purché tali proteste rimangano pacifiche e non compromettano la sicurezza del gruppo. L'organizzazione della Vuelta e la polizia stanno facendo tutto il possibile per creare un ambiente sicuro e, per questo, la squadra è particolarmente grata". A questa tesi si accoda l'Uci, che in un comunicato ha condannato fermamente quanto successo a Bilbao, ricordando che "i grandi eventi sportivi internazionali incarnano uno spirito di unità e dialogo, che trascende le differenze e le divisioni", per poi esprimere "solidarietà e sostegno alle squadre e al loro staff, nonché ai corridori, che dovrebbero poter esercitare la loro professione e perseguire la loro passione in condizioni ottimali di sicurezza e serenità". Di ben altro tono erano state le parole di Kike Garcia, direttore tecnico della Vuelta, che sembrava quasi voler invitare la Israel-Premier Tech a tornare sui suoi passi e a lasciare la Spagna. "Abbiamo espresso la nostra opinione sulla loro permanenza in gara: è ora di prendere una decisione ma noi, in quanto organizzatori, siamo obbligati a far correre la squadra, pena il rischio di perdere il grado di corsa World Tour". Una decisione i piani alti della Vuelta l'hanno presa e riguarda la tappa 20, quella che si concluderà in cima alla salita di Bola del Mundo, minacciata stavolta dalle proteste degli ambientalisti: l'ultimo chilometro di gara, quello più atteso che verosimilmente plasmerà la classifica generale finale, sarà chiuso al pubblico.

