Vingegaard, scappa in salita e sfiora la maglia rossa. E’ sua la nona tappa della Vuelta: ordine d'arrivo e classifica generale

Estacion de Esquì de Valdezcaray (Spagna), 31 agosto – La tappa 9 della Vuelta 2025 incorona Jonas Vingegaard in una giornata per molta ribattezzata adatta ai fuggitivi e in particolare di Juan Ayuso, che invece si stacca ancora prima dell'inizio formale del GPM: il tutto senza neanche provare a conservare energie per dare una mano alla sua (ma per quanto?) UAE Team Emirates-XRG, che non a caso oggi esce sconfitta nell'eterno testa a testa con la Visma-Lease a Bike. Un attacco si forma, ma destinato a naufragare prima della salita finale, sulla quale la corsa esplode: la Lidl-Trek accende la miccia ma la fiammata più forte è di Matteo Jorgenson e del proprio capitano, che prima si porta dietro Giulio Ciccone e poi resta da solo. L'abruzzese va parzialmente fuorigiri e, in ottica classifica generale, non sono buone notizie. In realtà, nessuno tiene il passo di Vingegaard: i primi inseguitori sono Joao Almeida e Tom Pidcock, che arrivano dopo 24" dal danese, che a sua volta manca il colpo doppio, tappa e maglia rossa, per 37". Tanto è bastato a un generoso Torstein Traeen per presentarsi alla sosta da leader di una graduatoria in cui, capitolo top 10, sponda Italia ci sono anche Lorenzo Fortunato e Giulio Pellizzari, sempre più maglia bianca. L'impressione è che tutti dovranno fare un'altra gara nella gara volta soltanto a completare gli altri piazzamenti alle spalle di Vingegaard, che fa la voce grossa: forse non grossissima come, a parità di condizione, avrebbe potuto fare Tadej Pogacar, ma comunque tale da cominciare a costruirsi il ritorno in maglia rossa, e stavolta con la prospettiva di difenderla fino a Madrid. Dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta 2025 ripartirà dalla tappa 10, la Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua: 175,3 km mossi ma con 2 GPM da scalare, compreso quello di prima categoria che porta all'arrivo, per 3082 metri di dislivello. Curiosamente, la frazione si presenta molto simile a quella odierna, allettando i possibili fuggitivi ma pure gli uomini della classifica generale, tra un Vingegaard che potrebbe sferrare un'altra picconata e i suoi inseguitori che, viceversa, magari sfruttando l'incognita del ritorno in gara dopo il giorno di riposo, potrebbero cercare la rivincita dopo quanto accaduto oggi sulla stazione sciistica di Valdezcaray.

La cronaca della tappa 9 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Alfaro-Estacion de Esquì de Valdezcaray: 195,5 km tutti mossi ma, formalmente, con un solo GPM da scalare, quello di prima categoria che conduce all'arrivo dopo 3311 metri di dislivello. Il primo tentativo di fuga è portato da Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Stefan Kung (Groupama-FDJ) e Alec Segaert (Lotto). Provano poi ad evadere dal gruppo Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPost), a cui poi si aggregano Liam Slock (Lotto), Michel Hessmann (Movistar Team) e Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL), mentre Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team) devono interrompere il loro tentativo di unirsi ai battistrada. Il traguardo volante di Santo Domingo de la Calzada premia Slock, che poi è il primo fuggitivo a mollare a ridosso dell'inizio della salita di Estacion de Esquì de Valdezcaray (13,2 km con una pendenza media del 5%). Ancora prima dell'inizio formale del GPM, a sorpresa si stacca Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), che saluta così sia la chance di vincere la tappa sia quella, ben più remota, di rientrare in classifica generale. I primi chilometri sono i più duri e sono quelli che consentono al gruppo, tirato dalla Lidl-Trek, di annullare la fuga. Arriva poi il cambio di guardia: scatta Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), che si porta dietro Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), con questi ultimi due che vanno via da soli. Il danese imprime una seconda accelerata e l'italiano cede prima di essere riassorbito dal drappello tirato da Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), uno notoriamente abituato a salire del suo passo: con il portoghese ci sono Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Quest'ultimo poi si stacca, finendo nel mirino del drappello dove c'è anche la maglia rossa Torstein Traeen (Bahrain Victorious), che probabilmente avrebbe dovuto sperare nell'arrivo della fuga per difendere senza ansie il simbolo del primato. Tra Almeida e Pidcock non c'è armonia, per usare un eufemismo, con Vingegaard avanti di una trentina di secondi: il tutto mentre Ciccone resta leggermente più davanti di Traeen, virtualmente ancora maglia rossa. A tal riguardo, il derby tutto scandinavo per la vetta della graduatoria alla vigilia del primo giorno di riposo premia il norvegese, che nel finale riesce a limitare i danni, ma in prospettiva Madrid il verdetto premia Vingegaard, che pur senza fare il vuoto mette un altro punto esclamativo sulla sua Vuelta 2025.

Ordine d'arrivo tappa 9 Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 4h32'10" 2) Tom Pidcock (Q36) +24" 3) Joao Almeida (UAD) +24" 4) Felix Gall (DAT) +1'02" 5) Raul Garcia Pierna (ARK) +1'46" 6) Marc Soler (UAD) +1'46" 7) Giulio Ciccone (LTK) +1'46" 8) Joseba Beloki (EFE) +1'46" 9) Jai Hindley (RBH) +1'46" 10) Lorenzo Fortunato (XAT) +1'46"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Torstein Traeen (TBV) in 33h35'46" 2) Jonas Vingegaard (TVL) +37" 3) Joao Almeida (UAD) +1'15" 4) Tom Pidcock (Q36) +1'35" 5) Felix Gall (DAT) +2'14" 6) Giulio Ciccone (LTK) +2'42" 7) Lorenzo Fortunato (XAT) +2'47" 8) Matteo Jorgenson (TVL) +2'49" 9) Jai Hindley (RBH) +2'53" 10) Giulio Pellizzari (RBH) +2'53"

