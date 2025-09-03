Caos alla Vuelta 2025: la tappa di Bilbao bloccata dai manifestanti pro-Palestina. Nessun vincitore

Bilbao (Spagna), 3 settembre 2025 - La tappa 11 della Vuelta 2025 si apre con un momento di nervosismo, che fa slittare di qualche minuto la prima pedalata: per molti corridori la presenza dell'Israel-Premier Tech ancora in gara, per ragioni di sicurezza legate alle tante proteste su strada (ieri a farne le spese è stato Simone Petilli), è un pericolo da valutare bene sotto ogni aspetto. Per fortuna, in attesa di eventuali decisioni future, la frazione finalmente parte, ma il veleno c'è anche nella coda, oltre che durante la gara per uno striscione mostrato al gruppo che per poco non ne causa la caduta, perché la presenza di tantissimi manifestanti nel centro di Bilbao porta gli organizzatori a una decisione radicale, che rovina la tappa: tempi neutralizzati a 3 km dal traguardo e nessun vincitore, con buona pace di Tom Pidcock, colui che fa più fatica ad accettare la decisione, al punto da sfilare comunque sotto il traguardo, in solitaria, dopo aver staccato per ben due volte Jonas Vingegaard sull'Alto de Pike. I due hanno comunque il merito di aver guadagnato secondi, almeno quello, su tutti gli altri rivali: il resto di quanto accaduto sulle strade di Bilbao, purtroppo, c'entra ben poco con lo sport. La tappa 12 è la Laredo-Los Corrales de Buelna, di 144,9 km: da scalare 2 GPM, di cui l'ultimo di prima categoria, per 2393 metri di dislivello.

Il gruppo durante la Vuelta 2025 (Ansa)

La corsa riparte dalla Bilbao-Bilbao: 157,4 km, con ben 7 GPM da scalare, per 3185 metri di dislivello nel contesto di un circuito quasi simile a quello di una Classica, ma con l'insidia dello stesso GPM di seconda categoria da ripetere due volte. Infatti, dopo un momento di nervosismo tra gruppo e giuria a causa della perdurante presenza in gara della Israel-Premier Tech e delle proteste che ciò comporta, la frazione parte e attacca subito Mads Pedersen (Lidl-Trek), mentre a passare per primo sull'Alto de Laukiz (3,9 km con una pendenza media del 4,7%) è Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA). Davanti resta però Pedersen, alle cui spalle è bagarre per centrare la fuga buona: a raggiungerlo, dopo diversi tentativi non andati a buon fine, sono Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) e Orluis Aular (Movistar Team). Il danese passa per primo sull'Alto de Sollube (7,2 km con una pendenza media del 4,2%), mentre il Balcon de Bizkaia (4,3 km con una pendenza media del 5,4%) premia Soler. Si torna a salire sull'Alto de Morga (8,2 km con una pendenza media del 3,5%), che segna la fine dell'armonia dei fuggitivi: Soler va via da solo, per poi scollinare per primo, mentre Pedersen e Aular vengono riassorbiti dal gruppo. In gruppo si vede una piccola fiammata, ma solo per la vetta del GPM: Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) beffa il resto della compagnia. comincia poi la prima scalata all'Alto del Vivero (4,2 km con una pendenza media dell'8,3%), prima del quale Vervaeke completa l'inseguimento su Soler, ma entrambi vengono poi divorati dal gruppo. Cominciano gli scatti: parte Mikel Landa (Soudal Quick-Step), che scollina per primo, inseguito da Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Alle spalle dei due battistrada si crea un drappello di inseguitori che annovera Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Louis Rouland (Arkéa-B&B Hotels), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty) e un redivivo Mads Pedersen (Lidl-Trek). Prima della seconda scalata all'Alto del Vivero c'è il traguardo volante di Bilbao, che premia Landa, che poi alza bandiera bianca per problemi alla schiena, la brutta eredità della brevissima avventura al Giro d'Italia 2025. Dal gruppo accelerano Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG): è il preludio alla rasoiata di Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), subito ripreso da Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Accelera poi Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe): il risultato è che finisce l'azione di Buitrago. Gli uomini di classifica, tranne Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), sono tutti lì: c'è anche un generosissimo Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), che scollina per primo. Da scalare manca solo il temibile muro dell'Alto de Pike (2,3 km con una pendenza media dell'8,9% e massima del 18%). La tappa, partita nel segno delle proteste pro-Palestina e anti-Israel Premier Tech, è funestata per lo stesso motivo anche nel finale: per ordine pubblico, i tempi vengono neutralizzati a 3 km dalla fine, e non ci sarà un vincitore. Scatta Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team): a sorpresa Vingegaard perde qualche metro prima di rifarsi sotto. Il britannico ci riprova e fa il vuoto, scollinando per primo prima di ritrovarsi alla sua ruota ancora il danese. Di fatto, la tappa finisce così, senza vincitori, ma con una mesta sfilata a ritmo blando fino al traguardo. Vincono i manifestanti, almeno per oggi, ma perdono lo spettacolo e il ciclismo, con una tappa da Classica che si chiude con un finale anomalo.

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 37h33'52" 2) Torstein Traeen (TBV) +26" 3) Joao Almeida (UAD) +38" 4) Tom Pidcock (Q36) +58" 5) Felix Gall (DAT) +2'03" 6) Giulio Ciccone (LTK) +2'05" 7) Matteo Jorgenson (TVL) +2'12" 8) Jai Hindley (RBH) +2'16" 9) Giulio Pellizzari (RBH) +2'16" 10) Matthew Riccitello (IPT) +2'43"