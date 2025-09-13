Vuelta, terza vittoria del belga: oggi tappa decisiva. Philipsen spicca il volo. Vingegaard leader

Jasper Philipsen (nella foto) ha vinto la terz’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025, la Rueda-Guijuelo di 161.9 km. Il velocista della Alpecin-Deceuninck, nella volata di gruppo, ha anticipato il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ed il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). È stata una tappa senza troppi scossoni, Jakub Otruba (Caja Rural Seguros) e Victor Guernalec (Arkea B&B Hotels) hanno attaccato nei primi chilometri, il gruppo ha lasciato spazio agli attaccanti, col passare dei chilometri Otruba è rimasto da solo fino ai 51.2 km, quando il ceco è stato recuperato dal gruppo.

La tappa si è decisa nel finale col belga che ha vinto la sua terza tappa nell’attuale edizione della corsa iberica. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike) mantiene 44” di vantaggio su Joao Almeida. Oggi la ventesima frazione, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo di 165.6 km in cui il gruppo dovrà affrontare 5 GPM.

Ordine d’arrivo della 19ª tappa della Vuelta a Espana 2025, la Rueda-Guijuelo di 161.9 km: 1. Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) in 3h50’35” 2. Pedersen DEN (Lidl-Trek) s.t. 3. Aular VEN (Movistar Team) s.t. 4. Biermans BEL s.t. 5. Turner GBR s.t.

Classifica: 1. Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 68h57’44” 2. Almeida POR (UAE Emirates XRG) a 44” 3. idcock GBR (Q36.5 Pro Cycling) a 2’43” 4. Hindley AUS a 3’22” 5. Pellizzari ITA a 4’23” 6. Riccitello USA a 5’21” 7. Gall AUT a 5’24” 8. Kuss USA a 7’30” 9. Traeen NOR a 7’46” 10. Jorgenson USA a 10’21”