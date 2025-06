Wild card nei Grandi Giri, nel 2026 cambieranno ancora le regole

Roma, 13 giugno 2025 - I Grandi Giri da disputare nel 2025 sono ancora due, Tour de France e Vuelta, ma l'Uci guarda oltre e in particolare al 2026: nel mirino le regole sulle wild card, cambiate proprio quest'anno e destinate a subire un altro scossone in vista della prossima stagione.

Le nuove regole sulle wild card a partire dal 2026

Prima di pensare al 2026, il presente e il prossimo futuro parla di 3 wild card da assegnare a totale discrezione sotto forma di invito: ciò varrà ovviamente per i due Grandi Giri ancora da correre, che tra l'altro hanno da mesi comunicato le proprie scelte. Dal prossimo anno invece ci saranno 3 wild card automatiche, e soltanto 2 a libera scelta. Quanto al primo ambito, a partecipare a Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta saranno le migliori 3 squadre della categoria Professional in base al ranking di quest'anno, calcolato sull'arco di tutte le gare World Tour, che andranno ad aggiungersi alle 18 squadre della categoria World Tour che di diritto saranno come sempre al via: infine, gli ultimi 2 slot saranno lasciati all'arbitrio degli organizzatori. Dunque, si cambia ancora su un tema che già quest'anno è stato rovente proprio a causa del precedente scossone, varato il 31 marzo. Parlando del Giro d'Italia 2025, il primo Grande Giro dell'anno, nonostante il rispetto dei regolamenti dettati dall'Uci, qualche lamentela sul tempismo c'è stata: a farsene portavoce è stato Tom Pidcock, che a nome della sua Q36.5 Pro Cycling Team (che intanto ha annunciato il rinnovo fino al 2027 di Fabio Christen) ha giustificato le prestazioni personali e di squadra non esattamente all'altezza della situazione proprio parlando degli inviti ricevuti in ritardo.

Le altre novità a partire dal 2027

I cambiamenti dell'Uci non si fermeranno all'ambito delle wild card dei Grandi Giri, tra quelle di default e gli inviti. Dopo gli incontri di Arzon tra il 10 e il 12 giugno, la Federazione Internazionale ha deciso che dal 2027 verrà infatti introdotto un nuovo sistema di punti che permetterà alle squadre di beneficiare dei risultati che i proprio corridori otterranno in altre discipline, che siano pista, ciclocross, mountain bike o altro, uscendo quindi dal solo 'dominio' della strada. L'obiettivo principale è chiaramente andare verso la multidisciplinarietà già varata in occasioni delle competizioni per la Nazionali: in seconda battuta, con questa novità le squadra saranno stimolate a onorare al massimo i calendari anche delle altre discipline. Su tutte il ciclocross, nonostante lo scorso inverno ci sia stata qualche lamentela per lo scarso appeal della Coppa del Mondo, specialmente nelle tappe dove non c'era l'attesissimo duello tra Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert. Esiste poi una novità importante per le categorie giovanili: i corridori Under-23 tesserati per una squadra professionistica, oltre a non poter partecipare a Mondiali o competizioni continentali di categoria, non potranno più essere al via di gare appartenenti al calendario della Uci Nations Cup (come il Tour de l'Avenir, vinto uno anno fa da Joseph Blackmore, già militante nell'Israel-PremierTech).

