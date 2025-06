Zero24 Cycling Team trionfa al Trofeo San Girio con Paolinelli e Alessiani

Un’altra domenica di grandi soddisfazioni per la Zero24 Cycling Team, protagonista su più fronti. Negli Allievi, a San Girio di Potenza Picena, nella 48ª edizione del Trofeo San Girio, la squadra chiaravallese conquista i primi due gradini del podio. Gianmarco Paolinelli taglia per primo il traguardo dopo 63 km corsi alla media di 37,426 km/h, precedendo di 10’’ il compagno di squadra Andrea Gabriele Alessiani. "È stata una gara davvero bella, nonostante fossimo in formazione ridotta: su 22 ragazzi, ne avevamo solo 11 al via – commenta il direttore sportivo Alberto Puerini –. I ragazzi si sono comportati in modo ammirevole, mettendo in atto un grande gioco di squadra. Paolinelli ha scelto il momento giusto per l’attacco, che è una delle sue armi migliori, mentre Alessiani ha confermato le sue qualità in volata". Da sottolineare anche la prestazione di Leonardo Grimaldi che conquista il titolo di campione provinciale di Macerata sempre in maglia Petrucci Zero24. Nella prova di Coppa Italia Mtb – specialità cross country olimpico (Xco) disputata a Grotte di Castro Filippo Cingolani porta a casa un eccellente terzo posto. Anche gli esordienti della Zero24 tornano a casa con buone sensazioni e un piazzamento importante. Andrea Manoni termina ottavo nella gara secondo anno, al termine di una corsa tiratissima e decisa sull’ascesa finale di San Girio.