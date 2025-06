Andrea Kimi Antonelli torna a Bologna per l'esame di maturità

Mamma Veronica lo aspetta a Bologna. Andrea Kimi – la mamma però preferisce chiamarlo Andy – era in Canada con papà Marco. All’ombra delle Due Torri lo aspettano la mamma, la sorella Maggie, 10 anni e soprattutto l’esame di maturità.

"Proprio così – dice Veronica – se vuole diplomarsi c’è l’esame". La famiglia, una bella famiglia – "ma non dite che siamo speciali, siamo assolutamente normali", ribadisce con forza la mamma – non ha preteso percorsi agevolati. Kimi, anzi, Andy, sosterrà l’esame con i compagni di sempre, all’istituto Salvemini di Casalecchio, in provincia di Bologna.

"Dopo il terzo posto non ho pianto – racconta Veronica –. Non me l’aspettavo e ci ho messo un po’ a realizzare quello che Andy aveva appena combinato".

Mamma e figlio non sono riusciti a sentirsi al telefono, ma si sono comunque messaggiati. "Lo aspetto a casa – sottolinea –. Sono felice e orgogliosa di lui. I successi contano fino a un certo punto. Mi piace vederlo contento perché fa quello che ha sempre sognato di fare".

Andy è un ragazzo semplice, alla mano, che non ha cambiato modo di fare. E la sorellina Maggie? "E’ molto protettiva nei suoi confronti – aggiunge Veronica sorridendo –. E’ orgogliosa di lui e, qualsiasi cosa accada, prende le sue parti. E lo difende".

Un bel ritratto con Veronica che lavora nell’azienda di famiglia, la Akm Motor Sport, dove l’acronimo sta per Antonelli Kimi Maggie. "Quando è in pista non ho paura – insiste mamma –. Magari sento la pressione perché so che il suo mestiere, come tanti, è legato ai risultati".

Rientra a Bologna, Andy, non sono previste feste perché ci sono gli studi e l’esame da portare a termine. Un solo strappo alla regola. "Andy va matto per la pasta al ragù. Quando è in giro per il mondo, non sempre trova la cucina che vuole. Così, quando arriverà, gli preparerò la sua pasta al ragù".

