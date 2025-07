Capitan Vasseur torna al timone. Verstappen pronto per la Mercedes

Prima di chiederci se davvero l’anno prossimo Max Verstappen farà coppia in Mercedes con Kimi Antonelli, meglio dare una notizia certa.

Fred Vasseur, assente domenica scorsa in Austria per ragioni personali, tornerà al timone della Ferrari da Gran Premio già oggi a Silverstone. È stato lo stesso capo del reparto corse del Cavallino a dare l’annuncio. Con queste parole: "Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l’appuntamento che ci attende. Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l’obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito. Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all’enorme sostegno che riceve sempre qui. Non vedo l’ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l’atmosfera di Silverstone è sempre speciale".

L’affare. E veniamo alla trattativa che tiene banco dietro le quinte. Da oltre un anno Toto Wolff ha reso pubblico il desiderio di portare in Mercedes il quattro volte campione del mondo, noto all’anagrafe come Max Verstappen.

L’olandese ha un contratto che lo lega alla Red Bull fino a tutto il 2028. Ma una clausola da esercitare entro fine agosto permetterebbe a Super Max di liberarsi.

Non a caso Wolff nei giorni scorsi ha esplicitamente dichiarato che la questione dovrà essere risolto prima del Gp di Monza, in calendario a inizio settembre.

La coppia. Lo schema d’intesa prevede ovviamente un ingaggio da nababbo per Verstappen. Che notoriamente ha un pessimo rapporto con Russell: per George si aprirebbero le porte dell’Impero Bibitaro, oppure potrebbe sistemarsi anche in Aston Martin (altro team che ha avanzato una offerta faraonica a Super Max, sognando di riunirlo al progettista mago Adrian Newey).

Kimi. In tutto questo, nessuno toccherebbe Antonelli, che potrebbe continuare l’apprendistato accanto al Fenomeno Orange. C’è chi ha letto anche nel garbo con il quale Verstappen domenica in Austria ha…perdonato l’Harry Potter di Bologna la prova di un futuro in comune sotto il tetto Mercedes.

Vedremo.

Incognite. In Red Bull sostengono di non credere all’ipotesi. In Germania c’è chi afferma che i vertici aziendali di Mercedes (non Toto Wolff) siano così convinti di tornare a dominare in F1 dal 2026 con le nuove regole da non gradire l’esborso maxi per mettersi in casa Verstappen. Che si limita ad osservare: "Non parlo di questo argomento, tanto alla fine a decidere sarò io e solo io".

E su questo non ci piove.