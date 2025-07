F1 oggi: Norris vince su Piastri a Silverstone, Ferrari a bocca asciutta sul bagnato. La classifica

Silverstone 6 luglio 2025 - Poteva essere il weekend della Ferrari, ma la pioggia ha scombinato i piani e regalato il successo a Lando Norris. Il britannico si rivela profeta in patria e batte Oscar Piastri grazie alla penalità sotto Safety Car inflitta all'australiano e si porta a -8 in classifica. Sull'ultimo gradino del podio sale invece Nico Hulkenberg, nella commozione sua e di tutti gli amanti dello sport, perché è il suo primo dopo 238 gare corse in Formula 1. Giù dal podio Lewis Hamilton, quarto, mentre la gara si rivela disastrosa per Leclerc, quattordicesimo al traguardo.

La classifica aggiornata

La gara

La pioggia della mattinata e del primo pomeriggio fin da subito regala colpi di scena nel Gran Premio di Gran Bretagna. Nel giro di formazione Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto e Bearman, dopo aver scelto la gomma intermedia per il giro di schieramento, vanno ai box e passano a gomma slick. Colapinto non prende parte alla gara e si parte così con griglia quasi dimezzata. Al via subito due tosti corpo a corpo: Piastri attacca la prima posizione di Verstappen, ma non riesce l'australiano a passare. Allo stesso modo Hamilton attacca con convinzione Norris, ma il pilota della McLaren si difende con due staccate meravigliose a Stowe e Vale per mantenere il terzo posto.

Dietro però la bagarre è accesa e il contatto a tre tra Lawson, Tsunoda e Ocon, provoca il ritiro della Racing Bull e la prima Virtual Safety Car della corsa dopo appena due giri. La Mercedes prova il colpo e dopo aver inizialmente differenziato la strategia, monta le gomme da asciutto anche sulla macchina di Antonelli, ma la scelta non paga. La gara così riprende ma dura poco il periodo di bandiera verde, perché Bortoleto finisce a muro e provoca una seconda Virtual Safety Car in appena cinque giri di gara. Resta il dubbio su quale delle gomme sia più efficace, mentre lo spettro di un secondo acquazzone è all'orizzonte.

La gara riprende nuovamente al giro otto e questa volta si accende definitivamente nelle prime due posizioni. Piastri attacca Verstappen per il primato. Un giro dove l'australiano è letteralmente l'ombra dell'olandese, cercando di incrociare la sua traiettoria a ogni singola curva. Alla fine però il sorpasso si consuma alla fine dell'Hangar Straight, dove Verstappen fa un super controllo in uscita, offrendo però il fianco al sorpasso del pilota McLaren. Tre giri dopo anche Norris consuma il sorpasso ai danni di Verstappen, prima poi di prendere tutti parte a una concitatissima fase pit-stop a causa della pioggia che ha cominciato a colpire il circuito inglese.

Al giro 14 la troppa pioggia spinge la direzione gara alla Safety Car, congelando così la leadership di Piastri, seguito da Verstappen e Norris. Stroll e Hulkenberg hanno brillato e si ritrovano quarto e quinto, mentre Hamilton nella fase di pit-stop è precipitato all'ottavo posto, seguito da Russell e Alonso. Non ha pagato invece la scelta di Leclerc, quattordicesimo, davanti ad Antonelli. La gara riprende al giro 18 con la bandiera verde: i primi piloti scorrono senza attacchi tra loro, mentre Hamilton si difende molto bene dall'attacco di Russell e guadagna anche la posizione su Ocon, salendo in settima posizione. Anche Leclerc attacca e si prende la tredicesima posizione su Tsunoda. Questo Gran Premio non sembra però trovare pace e non dura nemmeno un giro la bandiera verde. Durante il giro di ripartenza Hadjar tampona Antonelli e finisce a muro, causando una seconda Safety Car e non si è arrivati neanche a metà gara.

Caos generale nella ripartenza. Piastri dopo aver dato un primo colpo di gas si pianta nell'Hangar Straight, venendo momentaneamente superato da Verstappen prima della bandiera verde. Investigazione che si apre sull'australiano, mentre forse preda anche del nervosismo, Verstappen sbaglia in ripartenza e prima di Vale va in testacoda, lasciando spazio a Norris al secondo posto, precipitando addirittura in decima. Hamilton soffre ancora e dopo due giri deve lasciare strada a Russell al sesto posto, mentre dalla direzione gara arriva la direzione che cambia il destino di questa corsa: penalizzato di dieci secondi Piastri e Norris nuovo leader virtuale del GP di Gran Bretagna. Si ritira intanto Kimi Antonelli dopo una gara sfortunata.

Al centro gruppo continua lo spettacolare derby inglese tra Hamilton e Russell. Il pilota Ferrari torna a ritmo e ripassa il connazionale di Mercedes, mettendosi anche a caccia del quinto posto di Gasly. Deve aspettare qualche giro, ma Sir Lewis al giro 30 rompe gli indugi e al primo affondo si libera del francese di Alpine, conquista la quinta posizione e si mette a caccia di Stroll e Hulkenberg per il podio. Al giro 35 la direzione gara concede di nuovo l'utilizzo del Drs in gara e coincide con il giro esatto in cui Hamilton aggancia proprio la coppia di piloti davanti a lui. Con l'ala mobile il tedesco passa subito il canadese, così come riesce anche il ferrarista qualche settore più tardi. Dietro invece Leclerc lotta per conquistare almeno qualche punto da questo sfortunato GP e riesce con fatica a liberarsi delle due Williams per rientrare in decima posizione.

Il circuito va asciugandosi e qualcuno prova a giocare la carta della gomma slick. Ci provano Russell e Alonso, ma nessuno segue le loro scelte azzardate, proprio il pilota Mercedes rischia di finire a muro, dopo aver perso la macchina a Maggots ed essere finito in testacoda. Qualche giro più tardi però i presupposti per il cambio gomma ci sono e allora Hamilton prova a giocare il jolly, montando la gomma soft, un giro dopo esegue il pit anche Leclerc, precipitando però in classifica a causa di un errore nel suo giro di rientro. Nel momento del pit stop invece si consuma la penalità di Piastri e Norris diventa così nuovo leader del Gran Premio di Gran Bretagna, mentre Hulkenberg comincia seriamente ad accarezzare il primo podio di carriera dopo 238 gare senza, inseguito però da un super Hamilton a caccia del podio nel GP di casa.

Sono esaurite però le sorprese di questo Gran Premio e alla fine Lando Norris vince la corsa di casa, davanti a Oscar Piastri, ma la festa è tutta per Nico Hulkenberg. Bellissime le lacrime già durante il Team Radio di celebrazione con il team: primo podio per lui dopo 238 gare percorse in Formula 1. Un'attesa durata ben 15 anni, quando debuttò con la Wiliams. Per lui tanti piazzamenti, tanti quarti posti, quello di cui si deve accontentare Hamilton in questa gara, ma il merito di una corsa magistrale da parte del pilota tedesco. La zona punti si completa dietro al britannico della Ferrari con Verstappen, Gasly, Stroll, Albon, Alonso e Russell; disastrosa invece la gara di Leclerc, quattordicesimo al traguardo.

L'ordine d'arrivo

Questo l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone:

1. Lando Norris (UK/McLaren)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 6.812

3. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 34.742

4. Lewis Hamilton (UK/Ferrari) a 39.812

5. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 56.781

6. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 59.857

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 60.603

8. Alexander Albon (THA/Williams) a 64.135

9. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 65.858

10. George Russell (UK/Mercedes) a 70.674

11. Oliver Bearman (UK/Haas) a 72.095

12. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 76.592

13. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 77.301

14. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 84.477

15. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 1 giro

Kimi Antonelli out (ITA/Mercedes), Isack Hadjar out (FRA/Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Franco Colapinto out (ARG/Alpine).