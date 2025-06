F1 Canada 2025, Russell il migliore al venerdì. Botto Leclerc e telaio da sostituire

Montreal, 13 giugno 2025 – Un venerdì diverso dal solito e non con le Mclaren in testa. Le papaya hanno mostrato qualche difficoltà in più sul circuito di Montreal nelle libere del venerdì valevoli per il gp del Canada, aprendo la porta, forse, a un weekend più equilibrato. In testa George Russell, a suo agio con la Mercedes, poi Norris e Antonelli con Hamilton ottavo. Grave errore di Leclerc nelle P1: uscita di pista in curva 3, telaio da sostituire e niente P2. Sarà regolarmente in pista al sabato.

Il botto di Leclerc. Il tempo di Russell

Nelle libere 1 subito una brutta botta per Ferrari. Nei primi minuti, Charles Leclerc ha commesso un errore in curva tre, bloccando l’anteriore e sbattendo contro il muro. Distrutta la sospensione anteriore sinistra e la sospensione posteriore destra. La sessione è poi proseguita dopo qualche minuto di bandiera rossa con miglior tempo di Max Verstappen in 1’13”193, tempo ancora lontano dalla pole dell’anno scorso, davanti alle ottime Williams di Alexander Albon, staccato di 39 centesimi, e Carlos Sainz, staccato di 82 millesimi. Un po’ nascoste le Mclaren. Norris ha staccato il settimo tempo a quattro decimi e Piastri addirittura il quattordicesimo a un secondo. Mossa per depistare gli avversari oppure una reale difficoltà? Di Hamilton, invece, la miglior Ferrari in quinta piazza a 427 millesimi dietro la Mercedes di Russell, mentre Andrea Kimi Antonelli si è piazzato tredicesimo a otto decimi. Charles Leclerc, nonostante l’errore, si è piazzato decimo, ma il monegasco, costretto a sostituire il telaio, non ha potuto partecipare alle libere 2. Le quali sono partite con lavoro differenziato nei team, Mclaren e Ferrari (con il solo Hamilton) sono partite con le gomme gialle, mentre Mercedes e Red Bull con le rosse. Il primo ad abbassare sensibilmente i tempi è stato George Russell che ha stampato un ottimo 1’12”123, davanti di pochi millesimi a Lando Norris, poi Antonelli a 3 decimi con Hamilton ottavo a mezzo secondo. Nel finale di sessione via alle prove di passo gara con le gomme medie. Si gira circa quattro secondi più lenti con i serbatoi pieni e le gomme usate, con Mclaren meno dominante del solito, Verstappen abbastanza competitivo e un Hamilton discreto. I tempi sono dell'1'16" basso e occorre prendere nota per la gara. Non ci sono state variazioni nei migliori tempi della P2, con Russell che chiude il venerdì in testa con 28 millesimi su Norris, 288 su Antonelli, poi Albon, Alonso, Piastri, Sainz ed Hamilton.

Classifica P2

1 George Russell 1’12”123 2 Lando Norris +0.028 3 Kimi Antonelli +0.288 4 Alexander Albon +0.322 5 Fernando Alonso +0.335 6 Oscar Piastri +0.439 7 Carlos Sainz +0.508 8 Lewis Hamilton +0.530 9 Max Verstappen +0.543 10 Liam Lawson +0.628