F1 Canada, Russell vince su Verstappen. Terzo Antonelli: primo podio. McLaren: contatto Piastri-Norris

Montreal 15 giugno 2025 - La Mercedes è tornata e lo ha fatto con una gara super di George Russell. Il pilota birtannico gestisce il ritmo e le strategie differenti dei rivali per vincere il Gran Premio del Canada. Dietro di lui c'è Max Verstappen, secondo, ma soprattutto sul podio c'è anche l'italiano Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ottiene il suo primo podio di carriera e sedici ani dopo riporta il Tricolore sul podio. Ferrari quinta e sesta dietro a Piastri, mentre l'australiano è stato protagonista del primo grande scontro in pista per il Mondiale con il suo compagno di squadra Norris. Tutto legittimo nella sfida, ha però la peggio il britannico, costretto a ritirarsi.

La Gara

Scatta bene dalla pole position George Russell, bravo a contenere l'attacco di Verstappen, chiudendogli la porta subito. Alle sue spalle si accende la lotta per il terzo posto, con Kimi Antonelli bravo ad affiancarsi alla curva 2 a Piastri, per poi passarlo alla variante successiva. Scorrono bene tutti gli altri alle loro spalle, con Hamilton quinto, seguito da Alonso, Norris e Leclerc. Si accende la lotta alle loro spalle, con Albon che nel tentativo di sorpasso su Colapinto, finisce fuori alla seconda chicane del circuito, rientrando in maniera abbastanza pericolosa in pista. Superato da Hadjar e soprattuto da Hulkenberg, risalito fino al nono posto nell'occasione, per fortuna nessun contatto nelle prime tornate.

Diventa subito importante la lotta per allontanare i rivali ed evitare il Drs, visto come il circuito del Canada offra ben tre zone in cui utilizzare l'ala mobile al suo interno. Verstappen è il primo a voler attaccare e strappa fin da subito il giro veloce a tutti i rivali. Nelle sezioni guidate però esce sempre molto bene Russell, tenendo a distanza l'olandese della Red Bull. Congelate invece le posizioni alle loro spalle, ma con Norris e Leclerc da tenere d'occhio: ultimi del gruppo, ma con gomma dura montata e non la media come gli altri nelle prime sei posizioni.

Poco spettacolo nei primi giri, dopo la pressione iniziale infatti comincia ad alzare il proprio ritmo Russell, allontanando bene Verstappen, dopo qualche piccolo tentativo da parte del Campione del Mondo di farsi vedere alle sue spalle. Circuito sporco e tanto degrado in pista, introno al giro dieci chi ha gestito meglio la gomma ha un deciso vantaggio sui rivali. Norris con la gomma bianca trova ritmo e al giro numero 12 raggiunge e passa Fernando Alonso molto bene in trazione dopo il tornante di curva 10. Davanti invece Antonelli accorcia il gap su Verstappen e prova ad attaccarlo, ma l'olandese torna ai box per mettere gomma bianca, mentre l'italiano sale al secondo posto in gara.

Il pit-stop del pilota Red Bull innesca la reazione a catena. Il giro successivo Russell si copre e questo rende Antonelli leader del Gran Premio del Canada, prima del suo cambio gomme il giro successivo. Dietro invece i piloti con le gomme dure attaccano. Anche Leclerc si libera di Alonso e insegue Norris all'attacco dell'altra Ferrari di Hamilton. Al giro sedici si sono fermati tutti e sei i piloti di vertici, lasciando così la vetta della gara a Norris e Leclerc, gli unici dei piloti davanti partiti con gomma morbida. Si comincia a delineare una gara di strategia, dove chi gestirà la gomma meglio, potrà ottenere un vantaggio considerevole in termini di prestazione. Tra i più penalizzati per questi pit-stop è senza dubbio Lewis Hamilton, intrappolato in diversi sorpassi che gli fanno perdere quasi una decina di secondi rispetto a tutti i rivali.

Al giro 24 Leclerc viene raggiunto al secondo posto da Russell, il quale ci mette un paio di giri, ma in virtù della gomma migliore riesce ad affiancarsi e attaccare il monegasco. Sorpasso pulito dell'inglese ai danni del pilota Ferrari. Al giro 28 il pilota della Rossa sceglie il passaggio ai box, seguito a ruota da Norris al giro successivo. Gomme bianche di nuovo per il monegasco, mentre l'inglese della McLaren sceglie la mescola gialla, provando ad attaccare. Pochi sorpassi anche a centro gruppo dove la lotta, esattamente come al vertice, si basa molto sul ritmo, con Ocon e Sainz a punti alle spalle dei primi otto piloti.

La gara nelle sue posizioni è congelata in questo momento, si punta molto sul ritmo e la lotta sembra essere ai box. Giro 38 va ai box Verstappen e Antonelli il giro successivo prova ad attaccare, andando a propria volta a cambiare le gomme. Non riesce però al pilota italiano il passaggio sull'olandese. Al giro 42 va ai box anche George Russell, sfruttando al massimo il vantaggio accumulato su Verstappen, per poi attaccare e andare fino in fondo. Fa qualcosa di diverso invece Piastri. L'australiano resta in pista e prova ad allungare il proprio secondo stint. Passano quattro giri prima del rientro ai box del pilota McLaren lasciando nuovamente leader il compagno di squadra Norris, davanti a Leclerc. Ai box anche Hamilton, il quale però paga un distacco importante, nato però da un problema di aerodinamica causato da un contatto con un roditore in pista.

Non dura molto lo stint con le medie di Norris, ai box al giro 49, lasciando così la leadership momentanea della corsa a Leclerc. A centro gruppo si ritira Alexander Albon, vittima di problemi probabilmente al motore, mentre riceve dieci secondi di penalità Stroll per aver spinto sull'erba Gasly durante un sorpasso. Si accendono le due McLaren in termini di velocità e passo. Piastri raggiunge Antonelli e prova l'attacco al podio, seguito a ruota da un Norris in grande risalita. Leclerc invece va ai box e riparte al sesto posto con gomma media. Il pilota australiano non riesce però ad attaccare Antonelli, mentre vola alle sue spalle Norris.

Si accende nel finale la lotta tra i due leader del Mondiale. Il britannico stuzzica il rivale australiano, ma non riesce ad affondare il colpo. Nel frattempo la coppia si riavvicina ad Antonelli, creando un terzetto caldissimo per il finale del Gran Premio. Al giro 67 Norris ci prova con maggiore decisione, prima sul lungo rettilineo, poi su quello dei box, ma il britannico finisce contro il muro dopo un contatto con il compagno di squadra. Il britannico è costretto a ritirarsi, lasciando la macchina vicina all'uscita dai box, causando la Safety Car. Errore grave da parte dell'inglese, mentre il suo compagno di squadra, duro nella difesa, non ha commesso alcuna irregolarità.

La gara termina così dietro Safety Car ed è una grande festa per la Mercedes, ma anche per l'Italia. Davanti vince con merito George Russell, su Max Verstappen, mentre alle sue spalle Kimi Andrea Antonelli conquista il suo primo podio di carriera in Formula 1. Torna a distanza di quasi venti anni il tricolore sul podio del massimo campionato motoristico al mondo: l'ultimo a riuscirci fu Jarno Tulli nel 2009 in Giappone con la Toyota. Piastri conclude appena fuori dal podio, mentre è quinto e sesto posto per le Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. Concludono in zona punti anche Alonso, Hulkenberg, Ocon e Sainz.

L'Ordine d'arrivo

Questo l’ordine d’arrivo del Gran Premio del Canada, sul circuito di Montreal:

1. George Russell (UK/Mercedes)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 0.228

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1.014

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 2.109

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 3.442

6. Lewis Hamilton (UK/Ferrari) a 10.713

7. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 10.972

8. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 15.364

9. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 giro

10. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 1 giro

11. Oliver Bearman (UK/Haas) a 1 giro

12. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 1 giro

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1 giro

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 1 giro

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 1 giro

Lando Norris out (UK/McLaren), Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Alexander Albon out (THA/Williams).