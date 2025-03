F1 Gp Australia 2025 sotto la pioggia: vince Norris, Ferrari ottava con Leclerc

Roma, 16 marzo 2025 – La McLaren di Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Australia, prima gara del Mondiale 2025. In una gara disputata sotto la pioggia e ricca di colpi di scena, le Ferrari si sono piazzate all'ottavo posto con Charles Leclerc e al decimo con Lews Hamilton.

Il podio e la top ter

Norris si è aggiudicato il gradino più alto del podio superando allo sprint il campione del Mondo Max Verstappen (+0"895). Terzo posto per l'inglese della Mercedes, George Russell (+8"481). Quarta posizione per la Williams di Alexander Albon davanti alla Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli, che si piazza quinto. Sesto posto per la Aston Martin di Lance Stroll che ha preceduto la Sauber di Nico Hulkemberg. Ottava la Ferrari di Charles Leclerc, nono posto per la McLaren di Oscar Piastri che ha superato nelle ultime curve la Ferrari di Lewis Hamilton, ultimo della top ten.

Partenza al cardiopalma all'Albert Park di Melbourne, con Isack Hadjar della Racing Bull fuori dal giro di formazione e Jack Doohan dell'Alpine e Carlos Sainz della Williams usciti di pista al giro di apertura per le condizioni pericolosamente bagnate del circuito.

La McLaren di Norris parte al comando davanti alla Red Bull di Verstappen. Bene la Ferrari di Leclerc che rimonta dalla settima alla quinta posizione alla partenza, mentre Hamilton mantiene l'ottava posizione della griglia. Dopo le prime curve la gara viene subito "sospesa” con l'ingresso della safety car per l'incidente all'altro rookie Jack Doohan, a muro con Alpine e alla Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz.

Hadjar della Racing Bulls viene rimosso dalla pista dopo aver perso il controllo alla curva 1 durante il Gran Premio d'Australia di Formula Uno

Incidente anche per Fernando Alonso, con la sua Aston Martin contro le barriere alla curva otto al giro 34 di 57, con la safety car che esce per la seconda volta nel Gran Premio d'Australia. Lando Norris della McLaren è ancora in testa con più di 20 giri rimanenti, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e Max Verstappen della Red Bull.