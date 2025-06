F1 GP Austria, le strategie di gara: Norris all'assalto, Ferrari sugli scudi

Spielberg (Austria), 29 giugno 2025 - Tutto è pronto a Spielberg per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Sul circuito del Red Bull Ring sarà Lando Norris a scattare dalla casella numero uno, seguito a ruota da Charles Leclerc che sarà accanto a lui in prima fila. La corsa, che si disputa immersa nel verde della Stiria, è sempre una delle più interessanti del calendario, sia dal punto di vista delle strategie ai box che da quello dello spettacolo in pista. Il layout del tracciato, arricchito da tre zone DRS di fila e dalla lunghezza molto breve (si percorre in poco più di un minuto), favorisce la compattezza del gruppo e numerosi duelli, come accaduto lo scorso anno tra Max Verstappen e Lando Norris; alla fine a trionfare fu il terzo incomodo, George Russell, che sfruttò al meglio le scaramucce tra l'olandese e il britannico.

Il risultato delle qualifiche

La sessione di qualifiche di ieri ha esaltato Lando Norris, che ha dominato in ottica pole position. Il pilota inglese della McLaren ha staccato di mezzo secondo Charles Leclerc, colui che si accomoderà al suo fianco in prima fila, e di sei decimi il compagno di squadra Oscar Piastri. L'australiano scatterà dalla terza casella accanto a Lewis Hamilton, preceduto per meno di 30 centesimi. La Ferrari ha mostrato dei passi avanti grazie al nuovo fondo aggiornato montato sulla SF-25, ma resta curiosità nel capire quelle che saranno le performance in gara sul long run. La Mercedes è partita in sordina, dopo aver festeggiato la vittoria di Russell nello scorso Gran Premio canadese. L'inglese scatterà quinto , mentre Kimi Antonelli sarà soltanto nono dopo una strategia errata nel Q3 che gli ha impedito di tentare il secondo e ultimo tempo cronometrato. La sorpresa più grande di tutte, tuttavia, è rappresentata da Liam Lawson che è riuscito a mettersi dietro Max Verstappen; il pilota della Visa Cash App scatterà sesto, l'olandese settimo. Il campione del mondo in carica sta riscontrando diverse difficoltà di assetto con la sua Red Bull, in un tracciato nel quale è il pilota più vittorioso di sempre con cinque successi collezionati in carriera. Infine, per completare la top ten, è impossibile non citare lo straordinario ottavo posto di Gabriel Bortoleto (al suo primo Q3 raggiunto in Formula 1) e il decimo di Gasly.

Le strategie di gara

Come sempre, la strategia di gara sarà fondamentale e farà la differenza tra il successo e il fallimento nel Gran Premio. Il meteo di Spielberg sarà importante per capire le scelte dei vari muretti box: il caldo sarà un fattore imprescindibile e che detterà il numero delle soste previste oggi. Mario Isola, responsabile del settore motorsport di Pirelli, ha annunciato che i due pit stop rappresenteranno la strategia migliore sulla carta. Le temperature elevate che si registreranno anche questo pomeriggio potrebbero persino costringere alcuni team a fermarsi tre volte, nel caso in cui il degrado degli pneumatici risultasse superiore alle aspettative della vigilia. Le gomme Medium e Hard sono le prescelte per i long run, mentre le Soft saranno scartate da tutti coloro che avranno a disposizione abbastanza treni nuovi delle altre due mescole per completare la corsa. Aston Martin, Racing Bulls e Alpine avranno solamente un set di dure e uno di medie, motivo per cui, o a fine corsa o nel primo stint alla partenza, dovranno necessariamente fare affidamento sulla mescola più morbida. La Haas avrà due set di Hard e uno di Medium, mentre tutte le altre squadre potranno contare su un treno di dure nuovo e due di medie. La strategia migliore prevista è quella M-H-M. Da scartare, almeno in teoria, la sosta singola: i secondi di differenza in negativo rispetto alla doppia sosta sono circa sette e, come detto, il degrado non dovrebbe consentire questa opzione.