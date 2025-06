F1 GP Austria, i risultati delle libere del venerdì. McLaren a razzo, Ferrari in affanno

Spielberg (Austria), 27 giugno 2025 - La Formula 1 è scesa in pista sul circuito del Red Bull Ring per la prima giornata del Gran Premio d'Austria. Sul tracciato situato a Spielberg si sono svolte le prime due sessioni di prove libere su tre totali, che hanno evidenziato innanzitutto le difficoltà della Ferrari. Il Cavallino Rampante ha portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti, che comprende alcune modifiche aerodinamiche e, soprattutto, un nuovo fondo per migliorare le performance della SF-25. Per il momento il team di Maranello ha faticato: nella prima sessione di libere Hamilton ha patito dei problemi idraulici, nella seconda i due piloti hanno chiuso staccati di parecchi decimi dalle due McLaren che comandano il gruppone. Proprio le monoposto papaya sembrano essere le più veloci di tutte in pista, in attesa di capire se la Mercedes e la Red Bull con Max Verstappen saranno in grado di ridurre il gap in ottica gara.

Il riassunto delle Prove libere 1

La prima sessione di prove libere di questo fine settimana è stata utile a tutti i piloti per cominciare a prendere confidenza con il tracciato. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, è stato autore di diversi lunghi in staccata prima di trovare la quadra giusta e registrare il secondo miglior tempo della mattinata. A batterlo è stato George Russell, vincitore nello scorso Gran Premio del Canada e apparso in forma smagliante anche in questo avvio in Austria. Il britannico ha fatto meglio dell'olandese di soli 65 millesimi, ma ha anche sfoggiato un buon ritmo nei long run, a bordo di una Mercedes che si è concentrata per apportare delle migliorie sul lato affidabilità nella propria monoposto. Bene anche Kimi Antonelli, che si è concentrato maggiormente sul passo gara e ha fallito il secondo tentativo con le gomme morbide per siglare il miglior tempo: il bolognese ha dunque chiuso undicesimo. Le McLaren, reduci dal podio mancato a Montreal (per la prima volta quest'anno), hanno montato sulla MCL39 una nuova ala anteriore e hanno modificato le coperture sulle sospensioni. In virtù di ciò, sono stati tanti i test per verificare la nuova aerodinamica, testata anche grazie agli spray spruzzati sulla livrea. Piastri ha girato un decimo e mezzo più lento di Russell e Dunne, che ha sostituito Norris in queste FP1, ha pagato un ulteriore decimo sul compagno australiano. Le Ferrari hanno sofferto di un problema idraulico sull'auto di Lewis Hamilton (nono) e ha girato a singhiozzo; Beganovic, schierato al posto di Leclerc, ha concluso diciottesimo ma si è concentrato sul completare il lavoro richiesto dal team. Importante notare come le Rosse di Maranello abbiano portato un nuovo fondo qui a Spielberg, testato da Hamilton nella seconda parte della sessione.

Il riassunto delle Prove libere 2

In questa sessione del pomeriggio sono scesi in pista tutti i piloti titolari dei vari team, senza alcun esordiente come invece era accaduto poche ore prima. Le McLaren hanno messo assieme un uno-due impareggiabile al vertice della classifica dei migliori tempi: Norris è primo in 1:04.580 e Piastri secondo ad un decimo e mezzo di gap. Il primo degli altri è Verstappen a tre decimi, mentre Stroll è riuscito a piazzare la sua Aston Martin in quarta piazza. Quinto Leclerc a sei decimi dalla vetta, Hamilton decimo a quasi un secondo da Norris. La prima Mercedes è quella di Russell, subito dietro al monegasco della Ferrari, mentre Kimi Antonelli è alle spalle del sette volte iridato. Sul long le monoposto di Woking sono state spaventose, con un passo velocissimo e praticamente senza soffrire alcun tipo di degrado sugli pneumatici. Leclerc ha avuto un passo altalenante, anche se piuttosto buono e vicino ai ritmi della Mercedes.

