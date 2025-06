F1 GP Austria: le caratteristiche del tracciato, orario e dove vederlo in tv

Spielberg (Austria), 26 giugno 2025 – La Formula 1 è atterrata in Austria, a Spielberg, per cominciare un mini-tour europeo che si protrarrà fino a settembre, quando si concluderà la stagione di corse nel Vecchio Continente. Archiviata, due settimane fa, la gara del Canada vinta da George Russell e cornice del primo scontro le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, ora il Circus approda nella patria della Red Bull, feudo di conquista di Max Verstappen. Dopo tre anni si disputerà qui un fine settimana di gara "standard", ovvero privo della Sprint Race che aveva caratterizzato il week-end austriaco nelle ultime stagioni. La Ferrari presenterà degli aggiornamenti sulla SF-25, che potrebbero ridare linfa sia a Leclerc che ad Hamilton, rimasti delusi dall'ultimo appuntamento canadese.

Il circuito del Red Bull Ring

Il tracciato di Spielberg è oggi denominato Red Bull Ring, con un passato vissuto prima come Osterreichring e poi come A1-Ring di Zeltweg. Circondato dalle pittoresche e verdi colline della Stiria, a cui deve i suoi saliscendi, il circuito che ospita il Gran Premio d'Austria è stato oggetto di numerose modifiche nel corso della sua storia, non solo relative alla sua denominazione. Del layout originale del 1964 è rimasto poco e niente, ricavato come era da un aeroporto militare in disuso. Oggi la pista è lunga 4.318 metri, è composta da dieci curve e le monoposto di Formula 1 la affrontano in poco più di un minuto.

I giri che si corrono durante la corsa domenicale sono ben 71, per un totale di poco più di 306 chilometri totali. Il primo settore presenta la prima curva a destra che immette le monoposto in un lungo rettilineo in salita, al cui apice c'è una curva quasi a gomito dalla quale le auto cominciano la loro lunga discesa nel settore centrale. Quest'ultimo è caratterizzato da un misto di curve da media-alta velocità, le quali accompagnano i piloti verso l'ultimo settore, composto da due curve veloci verso destra, di cui l'ultima rilancia i protagonisti in pista sul rettilineo finale. L'asfalto è liscio, presenta solitamente un buon livello di grip e l'usura degli pneumatici è moderata.

Il giro record del Red Bull Ring appartiene a Carlos Sainz, che lo registrò nel 2020 a bordo della McLaren (1:05.619). Il pilota con più vittorie qui è Max Verstappen, fermo per ora a quota cinque successi, seguito da Hamilton a due. L'olandese è anche colui che detiene il record di pole position, cinque anche in questo caso. La squadra che può vantare più primi posti è invece la Mercedes, che li ha collezionati con Rosberg, Bottas, Hamilton e Russell: ciascuno a quota due, ad eccezione del britannico attualmente ancora al volante delle Frecce d'Argento e vittorioso solamente la passata stagione.

Orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio d'Austria si disputerà a partire da domani, venerdì 27 giugno, per concludersi domenica 29 giugno. Il format del fine settimana sarà quello standard, con tre sessioni di prove libere, una di qualifica e la gara domenicale. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, mentre su TV8 andranno in onda in differita le qualifiche del sabato e la corsa della domenica. Venerdì 27 giugno Prove Libere 1: ore 13:30

Prove Libere 2: ore 17 Sabato 28 giugno Prove Libere 3: ore 12:30

Qualifiche: ore 16 (in differita in chiaro su TV8 alle 18) Domenica 29 giugno Gran Premio d'Austria: ore 15 (in differita in chiaro su TV8 alle 18:30).