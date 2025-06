F1 Gp Austria: le pagelle di Leo Turrini

Roma, 29 giugno 2025 – Le pagelle del Gran Premio d’Austria di Leo Turrini.

10 NORRIS. Lando deve essersi stufato di sentirsi chiamato Blando. Reagisce alla grande alle recenti vicissitudini, prendendosi di forza una vittoria che creerà magari qualche problema al sempre algido Piastri. Il derby tutto Papaya per il titolo continua. Con un Norris ritrovato.

9 LAWSON. Curioso la storia di questo neozelandese. Dopo pochissime gare, la Red Bull lo ha rispedito da dove era venuto, alla ex Minardi. Il giovanotto poteva cadere in depressione e invece sta reagendo. Il sesto posto di ieri è onestamente clamoroso. Ritrovato.

8 LECLERC. Non poteva fare di più. La Ferrari fa segnare un miglioramento, ma la differenza nei confronti di McLaren è davvero incolmabile. Carletto incassa un altro podio ed è il primo tra gli umani, quelli che non guidano il missile di Andrea Stella.

8 ALONSO. Lo sbarco in Aston Martin pare avergli restituito gli ardori della giovinezza. Da’ sempre spettacolo nelle battaglie che accende in pista e il duello finale con il bravissimo Bortoleto (8 anche a lui) e’ francamente entusiasmante.

8 BINOTTO. L’ex capo della Ferrari sta cominciando a prendersi qualche soddisfazione al timone della ex Sauber che diventerà Audi. Al sabato il brasiliano Bortoleto ha messo la verde …Binotta in top ten e in generale il team sta iniziando ad acquisire una identità compiuta. Non male, aspettando l’anno che verrà.

7 HAMILTON. Il vecchio zio non corre male. Non condivide la scelta finale del muretto sulle gomme, ma guida con attenzione e come è partito arriva: quarto. Continua però a mancargli la presenza sul podio di Rosso vestito. E siamo praticamente a metà campionato…

6 RUSSELL. L’Austria non è il Canada. E la Mercedes è una vettura troppo incostante nel rendimento. George scatta bene al via ma poi si rende conto in fretta che la Freccia d’Argento è spuntata. E lui fa di necessità virtù, accontentandosi del quinto posto.

5 ANTONELLI. È proprio vero: gli esami non finiscono mai! Per Kimi è stato più facile l’orale alla maturità. In Austria commette un errore e la sua gara finisce prima ancora di cominciare davvero. Non è però il caso di fare drammi: sono peccati di gioventù, dai quali conviene imparare.

4 TSUNODA. Va bene che fare il valletto di Verstappen sarebbe dura per chiunque, ma il giapponese non sta sfruttando per niente la chance offertagli dai Bibitari. In Austria Yuki ne ha combinate di cotte e di crude. Perderà il posto pure lui?

4 BRIATORE. La sua Alpine resta saldamente ancorata all’ultimo posto della classifica costruttori. Da quando è rientrato ai box, ha istituzionalizzato il turn over tra i piloti ma fin qui non ha saputo invertire la tendenza. Si divertiva di più con Schumi e con Alonso.

NG SAINZ. Stavolta non ha colpe, la Williams lo pianta in asso già sulla griglia di partenza e per il Carlitos ex ferrarista il week end austriaco si esaurisce con largo anticipoc sulla bandiera a scacchi. A Maranello deve aver lasciato il cuore. E in contemporanea il padre rallista rinuncia a candidarsi alla presidenza Fia.