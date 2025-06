F1 Gp Austria, Vasseur lascia il muretto Ferrari e corre a casa: “Motivi personali”

Spielberg, 29 giugno 2025 - Al box della Ferrari, durante la gara del Gp d’Austria in partenza alle 15, non ci sarà il team principal Fred Vasseur, ha reso noto la scuderia. La notizia è riportata da "L'Equipe", che spiega come Vasseur "non sarà presente perché è dovuto rientrare a casa per motivi personali".

Al muretto della Rossa ci sarà il suo vice, l'ex pilota belga Jerome D'Ambrosio. Non c'è pace per la Ferrari, che oggi puntava molto su una buona prestazione con Charles Leclerc secondo in griglia, e Lewis Hamilton nella quarta casella.

Ieri Vassseur era apparso soddisfatto delle sue monoposto: "La qualifica è andate bene oggi (ieri, ndr), tutto è filato liscio. Fin dalla FP3 e poi dall'inizio della Q1 eravamo sul passo giusto e siamo riusciti a mettere a segno un buon giro". Ed aveva aggiunto: "Questo è molto importante, perché se non riesci a fare un buon primo giro nella prima parte, devi usare un altro set di gomme e questo ti mette in difficoltà per il resto della qualifica. Abbiamo fatto lo stesso in Q2, quindi siamo arrivati in Q3 con due set di Soft nuove. Come ho detto in precedenza, la chiave è avere un weekend pulito. I nostri aggiornamenti hanno aiutato, anche se parliamo di centesimi di secondo più che di decimi, ma credo che sia soprattutto una questione di esecuzione. Detto questo, Lando era su un altro pianeta. Per quanto riguarda la gara, sapevamo fin dall'inizio che domenica le temperature sarebbero salite di molto, quindi la gestione delle gomme sarà fondamentale. D'altro canto, qui è possibile sorpassare, quindi non bisogna preoccuparsi troppo di quando fare i pit stop, perché recuperare posizioni è possibile. Ieri il nostro passo nei long run è stato buono, quindi domani (oggi, ndr), con un DRS che è molto efficace su questa pista, sarà importante saperlo usare bene".