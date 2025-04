F1 Gp del Giappone, caccia alla pole dalle 8. Le McLaren volano, indietro le Ferrari

Roma, 5 aprile 2025 - Giorno di qualifiche di F1 a Suzuka, Gp del Giappone. Dopo le prove Libere 3, in programma alle 04:30 ora italiana, scatta la caccia alla pole position alle 8:00 (diretta Sky sport e differita su TV8 alle 14:00). Le monoposto da battere sono le McLaren che hanno dominato ieri le Fp2 giapponesi, in una sessione interrotta quattro volte dalla bandiera rossa. Il più veloce è stato Oscar Piastri in 1'28"114, davanti al suo compagno di squadra Lando Norris, staccato di 49 millesimi. Terzo a sorpresa Isack Hadjar su VCARB, a oltre quattro decimi. Male le Ferrari che si sono dovute accontentare del quarto tempo con Lewis Hamilton, e settimo con Charles Leclerc.

Live

1a sessione

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'28"549

2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"712

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'28"965

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'28"544

5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'29"065

6. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1'29"172

7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'29"222

8. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'29"225

9. Andrea Antonelli (Ita) Mercedes 1'29"284

10. Carlos Sainz (Esp) Williams 1'29"333

2a sessione

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'28"114

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'28"163

3. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'28"518

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'28"544

5. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1'28"559

6. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"567

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'28"586

8. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'28"670

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'28"757

10. Carlos Sainz (Spa) Williams 1'28"83