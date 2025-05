F1 Gp di Miami, vince Piastri. Sesto Antonelli. Tensione Ferrari fra Hamilton e Leclerc

Dominio McLaren in Florida. Oscar Piastri su McLaren vince il Gran Premio di Miami di Formula 1. Secondo il compagno di scuderia Lando Norris. Terzo posto Per George Russell su Mercedes. Quarto Max Verstappen per la RedBull, seguito da Alexander Albon e la sua Williams, sesto l’italiano Kimi Antonelli. Charles Leclerc sulla Ferrari chiude in settima posizione, davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, ottavo. Nono Carlos Sains su Williams, seguono Yuki Tsunoda su Redbull, Isack Adjar su Racing Bulls, Esteban Ocon su Haas, Pierre Gasly su Alpine, Niko Hukenberg su Sauber. Chiudono la classifica le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ritirati invece Doohan, Bearman, Lawson e Bortoleto. Nel sesto appuntamento di questo Mondiale, Piastri ha dominato tutta la gara.Un Gran Premio sul quale incombeva il rischio interruzione a causa della pioggia, ma la gara è proseguita senza troppi intoppi.

Durante il Gran Premio di Miami c’è stato anche spazio per lo sfogo di Lewis Hamilton, che al quarantesimo giro su 57 ha passato Charles Leclerc in settima posizione dopo un ordine di squadra dato al monegasco. Poco prima il pilota inglese si era sfogato: “Questo non è un buon lavoro di squadra”. “Avete fatto passare Lewis, ma adesso deve andare più forte” è poi intervenuto Leclerc. Insomma, non una gara tranquilla fra i due.

Nelle prove a strappare la pole position era stato Max Verstappen. Al suo inseguimento si sono lanciatei subito la McLaren di Lando Norris e la Mercedes del giovanissimo Kimi Antonelli all'inseguimento dell'olandese della Red Bull. Male le Ferrari che non erano andate oltre l'ottavo posto in griglia di Charles Leclerc ed addirittura il dodicesimo posto di Lewis Hamilton, che pure aveva conquistato il terzo posto nella gara Sprint.