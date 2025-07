F1 GP Silverstone: le previsioni per la gara e le strategie ai box

Silverstone (Inghilterra), 6 luglio 2025 - Quella di Silverstone potrebbe essere la gara più bella di questo mondiale di Formula 1. Le aspettative che ha creato la sessione di qualifica negli addetti ai lavori e nei tifosi sono alte, considerato il gap ristrettissimo nel quale si sono trovate McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Ben sei monoposto hanno battagliato tra loro per la pole position nel ridottissimo arco di soli 229 millesimi di differenza: questo è infatti il distacco da Max Verstappen, che scatterà dal palo, e Charles Leclerc, che chiude questo trenino nella sesta casella della griglia di partenza. A creare ulteriori incognite in questo scenario già di per sé molto interessante è il meteo, sempre pazzerello in Inghilterra e che prevede sorprese nel pomeriggio di Silverstone. La pioggia dovrebbe fare capolino sul circuito britannico e mescolare le carte in tavola.

La qualifica del sabato

Fin dal venerdì si era capito che qualcosa, questo fine settimana, potesse cambiare nei rapporti di forza tra i vari team. La McLaren era apparsa in forma, così come anche la Ferrari, tanto a suo agio tra le curve veloci di Silverstone. All'appello mancavano Red Bull e Mercedes, che si sono aggiunte alla festa ieri, specialmente nel pomeriggio. Verstappen e il suo team hanno rivoltato come un calzino una RB21 che sembrava non avere margine di miglioramento, quando nelle prime due libere l'olandese governava con grandi difficoltà una monoposto che sembrava una barca in balia delle onde ad ogni curva che affrontava. Il campione del mondo in carica ha lasciato tutti di sasso prendendosi una pole position stratosferica davanti alle McLaren di Piastri e Norris, alle quali ogni tanto manca il nichelino per fare l'euro. Russell ha compiuto l'ennesima super performance di quest'anno, infilando la sua Mercedes a sandwich tra le papaya e le due Ferrari, che si sono dovute accontentare di un quinto e un sesto posto con Hamilton prima e Leclerc poi. Il Cavallino paga due sbavature dei suoi alfieri nell'ultima curva dell'ultimo tentativo in Q3, durante il quale le Rosse di Maranello sono le uniche monoposto a non aver migliorato sensibilmente il loro crono rispetto al primo giro lanciato della sessione.

Le strategie di gara

Come in ogni Gran Premio a rischio pioggia, è necessario fare una premessa: nel caso in cui il meteo diventasse protagonista del pomeriggio di gara, tutte le strategie classiche della vigilia verrebbero scartate. Secondo quanto descritto dalle previsioni, sul circuito di Silverstone pioverà in mattinata e fino all'ora di pranzo, motivo per cui la pista potrebbe essere ancora umida nel momento della partenza. In situazione di asciutto, i team saranno divisi dal tentare una strategia ad una o a due soste. Questo week-end i grafici mostrano un delta molto ravvicinato tra il tempo perso per la sosta aggiuntiva e quello che, invece, si perderebbe allungando lo stint e provando a rimanere sul pit stop singolo. Certamente le gomme da gara sono la Medium e la Hard, in un tracciato dove l'usura e il graining sono fattori determinanti. La mescola più morbida potrà essere utile in partenza oppure nella fase conclusiva della corsa. I dati raccolti dai team al venerdì varranno in maniera relativa, dato che le temperature dell'asfalto saranno una decina di gradi inferiori a quelle riscontrate durante le prove libere. Le simulazioni sul passo gara sorridono a Ferrari e a Red Bull (nella figura del solo Verstappen), ma McLaren e Mercedes potrebbero aver nascosto il loro vero potenziale. In particolar modo le monoposto di Woking sembrerebbero aver girato con un carico di carburante importante, motivo per cui ci si può aspettare un exploit nel corso della gara odierna. Il tutto, chiaramente, è sempre da prendere con le pinze per via delle temperature già citate e del meteo, che potrebbe spazzare via tutte queste ipotesi con un semplice scroscio d'acqua. Teoricamente, però, sarà una corsa molto combattuta per la vittoria, con ben sei piloti in lizza per il colpaccio: Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Hamilton e Leclerc.