F1 GP Spagna, i pronostici e le strategie di gara

Barcellona, 1 giugno 2025 - Cambiare tanto per non cambiare niente. Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di Formula 1 era atteso fin dall'inizio del mondiale, indicato come crocevia del mondiale per via dell'introduzione della direttiva tecnica TD018 sulle ali flessibili, che avrebbe potuto modificare le forze in campo. La McLaren, in tutta risposta, ha piazzato un uno-due in griglia di partenza durante le qualifiche di ieri: Oscar Piastri in pole, affiancato da Lando Norris. Il gruppo alle spalle del team campione del mondo costruttori è tuttavia molto compatto, più di quanto visto nelle scorse uscite. Ferrari, Mercedes e Red Bull sono vicine sul giro secco e oggi, in gara, sarà curioso scoprire il vero passo in un tracciato completo come quello di Barcellona. Verstappen scatterà in terza posizione e ha già fatto intendere il desiderio di infilarsi in curva uno per dare l'assalto alla prima posizione; Russell, Hamilton, Antonelli e Leclerc scatteranno tutti dietro di lui.

Le strategie di gara

Il circuito catalano presenta uno degli asfalti più abrasivi del calendario. La Pirelli suggerisce due soste ai box per completare la corsa di questo pomeriggio, mentre sembra essere esclusa categoricamente l'ipotesi di effettuare un solo pit stop per provare strategie alternative. Le gomme più adatte per approcciare il Gran Premio saranno la morbida e la media, mentre la dura ha dato diversi problemi ai piloti nel corso delle prove libere. Pirelli ha portato qui in Spagna le mescole più dure del lotto, le C1, C2 e C3, e la gomma bianca scivola tanto su un asfalto con poco grip come questo. La perdita di performance, dunque, rischia di essere eccessiva con questa mescola. Solo tre piloti in tutta la griglia hanno conservato due set di gomme medie nuove: Leclerc e i due piloti della Haas, Ocon e Bearman. Questo potrebbe fornire un piccolo vantaggio strategico al ferrarista e al team americano, che potranno fare a meno della gomma hard anche nel caso in cui la gara dovesse avere risvolti inaspettati; tutti gli altri, al contrario, dovranno fare affidamento più sulle rosse e, in caso di necessità, proprio sulle dure. A Barcellona l'undercut è molto potente e chi sta dietro avrà grandi opportunità di sorpasso nei confronti di chi precede. La ricetta giusta per farlo funzionare sarà quella di mantenere botta e non subire un gap eccessivo nelle prime tornate, quelle dove le due McLaren tenteranno presumibilmente di mettere tanti metri tra loro stesse e gli inseguitori. Leclerc e Russell sono gli unici che, nelle simulazioni dei long run al venerdì, hanno sfoggiato una gestione minuziosa degli pneumatici. Se c'è qualcuno che oggi potrebbe tentare una follia in extremis ed effettuare una sola sosta, con un passaggio dalle medie alle dure, potrebbero essere loro.

I pronostici per la gara

Oscar Piastri e Lando Norris sono i principali indiziati per la vittoria finale. Le McLaren vanno fortissimo e il britannico in particolare, nella seconda sessione di libere, aveva sfoderato un passo gara strepitoso, a momenti di un secondo più veloce della concorrenza. Max Verstappen tenterà di mettere loro i bastoni fra le ruote, come già accaduto in questa stagione, e in conferenza stampa ha parlato di quanto sarebbe divertente una fotografia in curva uno con tre vetture affiancate: una battuta detta con il sorriso, che va decisamente presa sul serio conoscendo il quattro volte iridato. Mercedes e Ferrari si giocheranno le loro carte in ottica podio. Le Frecce d'Argento erano partite un po' indietro a inizio week-end, salvo riuscire a sistemare il setup con il passare delle sessioni. Il Cavallino aveva iniziato molto bene, per poi mostrare qualche lacuna, forse più dovuta ad un cambio di assetto sperimentato man mano. Leclerc dovrà recuperare dalla settima casella della griglia: per lui la partenza sarà fondamentale, così come la strategia di gara. Le due mescole medie nuove all'interno del suo box gli saranno di conforto prima della partenza del Gran Premio. Leggi anche: GP Spagna, McLaren domina in qualifica, Ferrari pensa alla gara