F1 GP Spagna, il riassunto delle prove libere: McLaren velocissima, Ferrari altalenante

Barcellona, 30 maggio 2025 – La Formula 1 ha terminato la prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Spagna. In questo venerdì di lavori in pista, i vari team hanno testato la bontà delle nuove ali anteriori, modificate per via della direttiva tecnica imposta dalla FIA. Da questo week-end, infatti, le rigidità degli elementi sul muso delle monoposto saranno molto più restrittive, fattore che potrebbe modificare alcuni valori in campo. La McLaren ha voluto dimostrare di essere ancora la più veloce della griglia e lo ha fatto mettendo prima Lando Norris e poi Oscar Piastri in P1 nelle due sessioni di prove libere odierne. Verstappen ha mostrato un buon passo gara ed è il più vicino di tutti alle vetture papaya. La Ferrari ha avuto una buona mattinata e un pomeriggio molto più negativo, con la sensazione che il Cavallino Rampante stia lavorando e testando diversi tipi di setup. Domani si correrà l'ultima sessione di prove libere e la qualifica in vista della corsa domenicale.

Il riassunto della prima sessione

La prima ora percorsa sul circuito di Barcellona è stata interessante per capire l'approccio dei team alle modifiche regolamentari. Il nodo legato alla flessibilità delle ali è stato definitivamente risolto dalla FIA e le squadre dovranno verificare in pista quanto ciò potrà incidere da qui in avanti nelle loro performance. La McLaren è partita con il piede giusto, grazie ad un Lando Norris autore del giro più veloce della mattinata, a più di tre decimi da Verstappen. L'olandese campione del mondo in carica ha trascorso diversi minuti ai box a causa di un problema al retrotreno, risolto dai meccanici nel minor tempo possibile; al suo rientro in pista Super Max ha percorso un mini long run su tempi ottimi. Le due Ferrari si sono prese il terzo e il quarto posto nella classifica dei giri più veloci. Hamilton ha girato un decimo e mezzo più forte di Leclerc, ma la vera notizia riguarda il passo gara delle due Rosse, capaci di girare sull'1'19'' con gomma soft. Ancora qualcosa da sistemare per Oscar Piastri, che paga mezzo secondo dal compagno di squadra Norris e non è sembrato a suo agio sull'asfalto del tracciato spagnolo. Chi è parsa dispersa è la Mercedes, molto in difficoltà sia nella simulazione di passo gara. Le Frecce d'Argento non hanno montato le mescole più morbide e hanno pagato oltre un secondo dalla vetta con le medie.

Frederic Vasseur team principal della Ferrari

Il riassunto della seconda sessione

La seconda sessione di libere, cominciata alle ore 17, è stata animata fin da subito da un testacoda di Bearman, salvato solo dalle ampie vie di fuga in ghiaia. Quasi tutti hanno girato con le gomme medie, prima di rientrare ai box per alcuni minuti di tranquillità e poca azione in pista. Le Mercedes hanno cercato di trovare il bandolo della matassa e hanno effettuato qualche simulazione di qualifica con le gomme morbide, non utilizzate in mattinata. Nella parte centrale della sessione tutti quanti sono scesi in pista con gli pneumatici soft e hanno messo a referto i loro giri più veloci. Piastri, appannato in mattinata, ha ottenuto il miglior crono in 1:12.760, seguito da Russell a due decimi abbondanti e Verstappen a tre, appaiato a Norris. Hamilton si è lamentato della sua SF-25, considerata inguidabile ed evidentemente modificata nell'assetto rispetto a quella di qualche ora prima, e Leclerc ha pagato mezzo secondo dal primo. L'ultima mezz'ora è stata dedicata interamente ai long run. Il passo di Verstappen è stato buono, come già sfoggiato in mattinata, così come quello delle McLaren. Norris, soprattutto nel finale, ha girato un secondo più veloce di chiunque altro. La Ferrari è parsa meno solida rispetto al mattino, mentre le Mercedes hanno cominciato a trovare un setup migliore in vista di domani.

