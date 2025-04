F1 GP Suzuka, i pronostici per la gara e le strategie ai box

Suzuka (Giappone), 5 aprile 2025 - Max Verstappen l'ha fatto di nuovo. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha sorpreso tutti e ha piazzato una clamorosa pole position a Suzuka, in vista del Gran Premio del Giappone di domani. A bordo di una RB21 non irresistibile, Super Max si è messo alle spalle le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che restano le favorite assolute per la vittoria della gara. La Ferrari cresce ma non a sufficienza, con Charles Leclerc che scatterà in quarta posizione e Lewis Hamilton solamente in ottava, dopo un Q3 deludente. Bene le Mercedes, che saranno in lotta per il podio con entrambi i piloti.

I pronostici per la gara

Lando Norris e Oscar Piastri dovranno far prevalere la superiorità della McLaren sul circuito di Suzuka. I due piloti papaya non sono stati perfetti in questo sabato di qualifiche e l'hanno pagata cara: Max Verstappen, con una zampata da grande campione, gli ha così soffiato la pole position. Domani il britannico e l'australiano potranno rimediare, grazie al passo gara migliore della loro monoposto nei confronti di una RB21 sempre più performante sul giro secco che sulla lunga distanza. Alle spalle di questo terzetto si è piazzato Leclerc, che ha estratto il 100% dalla SF-25. La Ferrari è cresciuta ma ha ancora circa tre decimi di gap dalle migliori della griglia. Hamilton non ha certo imbroccato il miglior Q3 della sua carriera ed è sprofondato in ottava posizione, ma dovrebbe essere in grado di sfidare le Mercedes di Russell e Antonelli per piazzarsi ai piedi del podio. Le Frecce d'Argento sono costanti e domani potranno dare fastidio per la bagarre nei piani alti della classifica. Due dei tre posti per il podio sembrano essere già assegnati in favore delle McLaren, tuttavia in questa Formula 1 dai distacchi risicati e dal meteo ballerino tutto può accadere. La probabilità di pioggia durante il Gran Premio è del 40%, mentre è certa per la notte e la mattinata della domenica nipponica. L'asfalto si ripulirà, il grip si azzererà e le condizioni saranno differenti da quelle viste nei primi due giorni del week-end.

Le strategie di gara

La Pirelli ha comunicato che le aspettative sul degrado gomme del fine settimana sono cambiate rispetto a quelle della vigilia. Il circuito giapponese ha mostrato un grip elevato e le monoposto, durante le sessioni di prova libera, hanno girato per parecchi giri specialmente su gomma dura. Lo pneumatico più longevo del lotto potrebbe avere un arco di funzionamento anche di una quarantina di giri, che vanno ad aprire le porte all'opzione della gomma soft in gara. Lo pneumatico morbido, infatti, ha mostrato buone performance anche per qualche giro, motivo per cui i più coraggiosi potrebbero tentare una partenza con gomma rossa per avere uno start migliore da fermo. Se inizialmente era quasi certa la strategia con due pit stop, ora è più probabile quella a sosta singola. Una variabile sarà il meteo: la pioggia non dovrebbe scrosciare durante la gara, ma lo farà sicuramente nella notte e in mattinata. Questo porterà la pista a ripulirsi e a favorire il fenomeno del graining e anche da esso dipenderà la durata di ogni set di pneumatici. Per quanto riguarda la lotta per la vittoria, bisogna tenere in considerazione che Norris avrà a disposizione un set di gomme dure nuove in più di Verstappen, ma l'olandese, al contrario, potrà contare su un set di medie in più del britannico. Sulla carta Super Max avrà un vantaggio sotto questo aspetto, dato che in caso di graining o degrado eccessivo potrebbe optare per una strategia media-dura-media, che Norris non potrebbe attuare. Leggi anche: F1 GP Giappone, la griglia di partenza di domani