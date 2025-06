F1: McLaren domina le qualifiche a Barcellona, Ferrari punta sulla strategia di gara

Torno a dirlo e a dirmelo: alla F1 post moderna si addice l’antico slogan del Gattopardo ai tempi dello sbarco di Garibaldi e dei suoi Mille in Sicilia: cambiare tutto perché nulla cambi.

Per settimane, anzi, per mesi!, siamo andati avanti a raccontarci che con la introduzione della nuova direttiva FIA sulla flessibilità delle ali anteriori il dominio McLaren sarebbe stato messo in discussione. O almeno intaccato.

Beh, per ora trattasi di ingenua illusione. Ali nuove a Barcellona ed ecco la risposta della pista. Pole a Piastri davanti al compagno Papaya, il re di Montecarlo Norris. Terzo l’irriducibile Verstappen con la Red Bull, davanti alla Mercedes di Russell. E la Ferrari? C’è un fatto nuovo, Hamilton è davanti a Leclerc. Quinto il Baronetto, settimo Carletto. Ma c’è una spiegazione.

Gomma salvata. Infatti il monegasco ha scelto di fare un unico tentativo in Q3. Risparmiando un treno “pneumatico” per la gara. Ha spiegato Leclerc (foto): "Ho deciso io, volevo conservare la gomma per la gara perché credo porti un vantaggio. Poi a fine sessione è scesa la temperatura dell’asfalto, i tempi si sono abbassati e sono scivolato un po’ indietro. Ripeto comunque di essere abbastanza contento della opzione strategica che ho preferito per la gara. Ne parleremo dopo la bandiera a scacchi, magari ho sbagliato…"

Hamilton. Come sempre decisamente prudente l’approccio del Baronetto. Che scatta una fotografia nitida della situazione: "Per qualche ragione in qualifica non abbiamo la macchina per lottare per la pole. Red Bull e McLaren sono più veloci di noi sul giro secco, ma credo che il nostro passo gara sia a un livello più alto. Per il Gp spero di poter tirar fuori il mio ritmo e di riuscire ad attaccare chi ci sta davanti. Salire sul podio è il mio obiettivo e per questo sarò aggressivo sin dalla prima curva".

Vasseur. Il capo del reparto corse concorda: "Abbiamo deciso all’inizio del weekend di tenere due set di medie per la gara. Avremo anche un set di soft con solo un giro. Per questo abbiamo un po’ sacrificato la qualifica, forse il quarto posto era alla portata. In corsa useremo una strategia più flessibile. Non siamo contenti del risultato, ma abbiamo preferito scommettere sulla gara perché è lì che si fanno i punti. Sono convinto che lotteremo con Verstappen. E ci giocheremo il podio". Non correrà oggi Lance Stroll. Il pilota dell’Aston Martin è dolorante a un polso e non sarà sostituito.

In tv. Il Gp di Spagna scatta oggi alle 15. Diretta Sky.