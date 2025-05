Ferrari a Miami: Livrea speciale e sfida per la SF25 di Leclerc e Hamilton

Che la Ferrari si presenti a Miami con una livrea cromaticamente originale, in omaggio al suo main sponsor e pure alla sua tradizione americana, è cosa buona e giusta.Dopo di che, per amor di verità!, meglio sarebbe se pure la SF25, la macchina che tanto fa disperare Leclerc e Hamilton, sfoggiasse qualcosa di diverso rispetto alle prime esibizioni stagionali.Appena un podio in cinque gare è un bilancio fallimentare: dal presidente John Elkann in giù, tutti si aspettavano ben altro avvio. Il sofferto terzo posto di Carletto in Arabia Saudita può essere letto in due maniere. Prima ipotesi: il segnale di una ripartenza. Seconda ipotesi: più di tanto non è immaginabile di ottenere…

La sprint. In Florida, dove un anno fa ai box si materializzò l’allora candidato Donald Trump, il format prevede la disputa della seconda mini Race dell’anno.I ferraristi innamorati del Cavallino, compreso l’autore di queste righe!, ben ricordano che a Shanghai, in Cina, Lewis Hamilton dominò la prima Sprint, alimentando speranze poi non mantenute.Facciamo che un bis sarebbe gradito.

Vasseur. Ne è consapevole anche il capo del reparto corse di Maranello. Ecco il messaggio al popolo di Fred Vasseur: "Nei giorni trascorsi in Italia al ritorno dall’Arabia Saudita è stato importante analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale. Ora siamo pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP. In Florida ci attende il secondo weekend Sprint della stagione, per il quale ci siamo preparati al meglio in fabbrica dal momento che avremo a disposizione soltanto un’ora di prove libere prima di andare in qualifica per la gara Sprint del sabato, e dunque il peso specifico del lavoro fatto al simulatore e nei briefing preparatori è ancora più elevato. Vogliamo continuare a fare progressi sul piano della prestazione, sull’onda delle incoraggianti prove offerte dalla SF-25 nelle gare di Bahrain e Gedda".

La pista. Il Miami Autodrome, lungo 5,412 km, si snoda attorno all’Hard Rock Stadium e presenta 19 curve. Il percorso combina tratti veloci con sezioni più tecniche, offrendo diverse opportunità di sorpasso, in particolare nei rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17, dove è possibile attivare il DRS. La configurazione richiede un compromesso tra basso carico aerodinamico, utile nei rettilinei, e una buona stabilità nelle curve più lente.Per questo appuntamento Pirelli ha selezionato la stessa terna di mescole di Gedda: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft, uno step più morbido rispetto alla scelta dello scorso anno. Il tracciato, caratterizzato da un asfalto molto liscio, sottopone gli pneumatici a forze longitudinali e laterali medio-basse, ma le elevate temperature ambientali – che nel 2024 avevano spinto l’asfalto oltre i 55 °C – renderanno il degrado termico un fattore chiave.

In tv. Questo il programma del week end. Domani alle 22,30 italiane le qualifiche per la Sprint. Sabato 3 alle 18 la Sprint Race e alle 22 le qualifiche per il Gran Premio. Domenica 4 alle 22 il Gran Premio.