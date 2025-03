Ferrari, è già una febbre mondiale. "Un titolo da vincere di squadra. Poi festeggeremo con una canzone»

A Milano, nel giro di una settimana, prima sono state le top model a calcare le passerelle della Fashion Week, poi è toccato alla rossa. Le strade del capoluogo lombardo, con lo sfondo del Castello Sforzesco, hanno fatto da palcoscenico all’evento "Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit" (presentato dalla squadra di Sky Sport F1), alla presenza del Team Principal Frederic Vasseur e dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. I due hanno sfrecciato per le vie meneghine su un mini circuito realizzato ad hoc, prima singolarmente e poi, a sorpresa, insieme, dando vita a una sorta di gara. Il monegasco è salito a bordo di una SF90, uguale a quella con cui ha ottenuto le prime due vittorie in carriera, nel 2019 e Sir Hamilton ha guidato una SF21. Leclerc non si è risparmiato, salutando e facendo anche qualche ‘’donut’’: "Ciao Milano – ha detto al team radio - spero che ci aspetti una bella stagione, è un onore guidare la Rossa, – e poi a Sky - Mi piace vedere l’ambiente e i tifosi, mi sono divertito e spero anche voi. Sono cresciuto da tifoso, sono sempre stato un tifoso e sto vivendo il mio sogno. Sono felice di rappresentare la Ferrari: mi emoziono ogni volta che sono in rosso e vedo tutta questa gente". Travolto dall’affetto e dal calore dei supporter pure Hamilton: "È fantastico essere qui, è la mia prima volta davanti ai fan. Non c’è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi sostenitori. Per me è tutto nuovo, sono già stato a Fiorano, ma è la prima volta che sono così vicino a loro – e poi in italiano – grazie a tutti, vi amo".

Scesi dalle monoposto, sono saliti sul palco al centro di Piazza Cairoli, insieme a Vasseur e si sono soffermati sulla stagione, in partenza il 16 marzo da Melbourne e su un obiettivo chiamato Mondiale. Il Team Principal ha detto: "La prestazione del team deriva da tante cose, ma la bravura dei piloti è fondamentale. Un evento così può generare pressione, ma può essere positiva e dobbiamo saperla gestire. Lo scorso anno abbiamo fatto un buon lavoro, non perfetto, perché siamo arrivati secondi. Dobbiamo avere più costanza, sappiamo che all’inizio ci saranno alti e bassi, dovremo saper controllare i momenti difficili – e conclude - non posso garantire che non faremo errori, ma siamo sulla buona strada".

Infine, nell’ovazione generale hanno preso in mano il microfono i due volti della Rossa che hanno scherzato e risposto alle curiosità della folla. Leclerc ha pure detto che, in futuro, potrebbe nascere una collaborazione musicale. "Magari facciamo una canzone per celebrare la vittoria nel Mondiale. Sono certo che anche per Lewis è un giorno speciale. Sto cercando di far di tutto per tornare a essere campioni del mondo. La competizione è alta, abbiamo dato il massimo, abbiamo spinto e ci sentiamo pronti". Si sbilancia anche il neo ferrarista, sette volte campione del mondo, Hamilton: "Lavoriamo per fare bene, siamo in grado di poter lottare per il titolo non ci manca niente – e poi promette – sto imparando l’italiano, abbiate pazienza".