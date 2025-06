Ferrari: Leclerc brilla a Barcellona, Hamilton in difficoltà

Un altro podio per Carletto. Un’altra domenica anonima per il Baronetto. La Ferrari recupera il secondo posto nella classifica riservata ai costruttori, sia pure ad una distanza abissale dalla dominante McLaren. Ma la Scuderia ha due facce e il contrasto tra Leclerc e Hamilton è sempre più stridente. Tra l’altro anche ieri a Barcellona il sette volte iridato è stato invitato a far strada al monegasco, che era il più veloce nelle fasi iniziali della gara. Hamilton ha ubbidito, ma il peggio per lui doveva ancora arrivare: nel finale Lewis ha subito l’umiliazione del sorpasso da parte della ex Sauber di Nico Hulkenberg, la squadra Cenerentola del campionato, un team che non otteneva da anni un piazzamento così importante. E allora partiamo da qui: dalla frustrazione di Lewis Hamilton, il ferrarista triste.

Giù. Hamilton ha il morale sotto zero. Non se la aspettava così, la sua stagione del debutto in Rosso. Sentitelo: "La gara è stata decisamente distante da quella che speravo di vivere. Ero fiducioso prima della corsa, dopo una buona qualifica e con la macchina che sembrava in crescita.In corsa invece il bilanciamento non è stato quello che volevo e ci è mancato il passo fin dall’inizio. Al momento non abbiamo una spiegazione, dovremo analizzare i dati e capire se c’è stato qualche tipo di problema. Complimenti a Charles che ha fatto un gran lavoro e si è meritato il podio".

Leclerc. E insomma nella modestia generale delle prestazioni se non altro Carletto ha lo straccio di una consolazione: la safety car entrata nel finale gli ha offerto l’occasione di salire un’altra volta sul podio, la terza nella stagione. Le sue parole: "Sabato avevamo deciso di sacrificare un po’ la qualifica per avere una gara migliore, ma non mi aspettavo di ritrovarmi sul podio e sono molto contento. I primi due stint sono stati molto positivi, l’ultimo con le Medium invece è stato un po’ più complicato. Poi però è arrivata la Safety Car che ci ha dato l’opportunità di montare di nuovo le Soft. C’è ancora tanto lavoro da fare, non siamo veloci quanto vorremmo. Ora torniamo a casa per resettare e tornare più forti nelle prossime gare".

Infine Vasseur: "Èsempre bello salire sul podio e questo risultato, dopo quello di Monaco, conferma che siamo in un buon momento. Le ultime tre gare sono state solide e siamo risaliti al secondo posto nel campionato Costruttori, e questo è senza dubbio incoraggiante. La gara è stata piuttosto intensa. Come molte squadre, abbiamo faticato a comprendere chiaramente la differenza di prestazione tra le Medium e le Soft. Alla fine, il passo con le Soft è risultato probabilmente migliore, e questo ci ha aiutato con Charles nel finale. Ovviamente anche la Safety Car ci ha favorito, permettendoci di superare Verstappen, che era sulle Hard. La rimonta di Charles è stata buona e la strategia ha funzionato. Anche Lewis ha avuto un buon passo fino all’ultimo stint. Indagheremo, ma è stato comunque importante che sia riuscito a portare a casa dei punti. Dopo Miami abbiamo fatto progressi costanti, se escludiamo la qualifica di Imola. McLaren è ancora davanti, ma stiamo colmando il divario passo dopo passo. Dobbiamo continuare a migliorare e a dare battaglia".