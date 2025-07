Ferrari, speranza Rossa. Hamilton e Leclerc ci sono. Ma l’incognita è la pioggia

La Ferrari ci sta provando davvero. Ad essere protagonista sulla pista di Silverstone, dove nel remoto 1951 conquistò la prima storica vittoria in F1 con l’argentino Froilan Gonzalez. Intendiamoci bene, a scanso di equivoci: ieri nelle prove libere il più veloce è stato Norris con la McLaren. Ma il miglior tempo nella sessione mattutina lo aveva ottenuto il redivivo Lewis Hamilton. E nel pomeriggio il Baronetto si è piazzato terzo, in scia al compagno di squadra Leclerc.

"Bene così". Incoraggiante è stato il commento via radio di Carletto ai suoi ingegneri: "Dobbiamo ottimizzare tutto per la qualifica, ma per il Gran Premio siamo già a posto con l’assetto". L’impressione (che vale quel che vale) è che le modifiche sulla SF25 abbiano giovato alla macchina, restituendo fiducia a chi la guida. Prendiamo Hamilton: mai nella stagione Lewis aveva chiuso al comando una sessione di prove…

"Avanti". Sul concetto di consapevolezza ritrovata ha insistito Fred Vasseur, tornato al muretto dopo l’assenza in Austria. "La cosa fondamentale per noi è completare il mosaico, tenere insieme tutte le cose – ha spiegato –. Possiamo migliorare ancora il bilanciamento della vettura. Leclerc e Hamilton sono convinti di poter essere competitivi e questo è importante".

Mourinho. Ad incoraggiare Carletto e il Baronetto c’era Jose Mourinho, ospite del box delle Rosse. L’allenatore del Triplete interista è un tifoso di Hamilton.

Scenario. I progressi Ferrari hanno sorpreso anche i dominatori della stagione. Ha detto ad esempio Piastri: "Le Rosse mi hanno stupito, vanno forte sia in assetto da qualifica sia sul passo gara. Potrebbe venir fuori un gp molto combattuto, la gente si divertirà".

Kimi. Ma ci sono tante incognite da verificare. Tipo: Verstappen, sempre inseguito dalle voci di mercato, riuscirà a risollevare la Red Bull? E come è messa la Mercedes, che qui un anno fa trionfò con Hamilton? Ha raccontato Antonelli: "Io e Russell speriamo cali la temperatura, se viene meno caldo ce la giochiamo".

Il meteo. E qui entra in ballo l’insidia climatica. Le previsioni danno pioggia probabile per domani all’ora del Gp. Ma l’acqua potrebbe arrivare già oggi, in tal caso salterebbero tutti i riferimenti del venerdì…

In tv. Oggi dalle 16 la caccia alla pole. Diretta Sky.