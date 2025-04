Ferrari, Suzuka è da dentro o fuori. Vasseur: "Decideranno i dettagli"

Suzuka per noi ferraristi un tempo era un paradiso. Lì, nel Giappone di Soichiro Honda, l’equivalente nipponico del Drake di Maranello, nel 2000 Michael Schumacher pose fine ad un digiuno mondiale durato 21 anni. E sempre lì, nel 2003, il tedesco conquistò il suo sesto titolo iridato, staccando Juan Manuel Fangio nella classifica dei plurivincitori.

Oggi, per noi ferraristi Suzuka somiglia dannatamente ad un mistero avvolto nell’enigma. Che Rossa vedremo, su una pista bellissima che propone curve ad alta velocità alternate a sezioni più lente? La SF-25, fin qui disastrosa in gara con l’unica eccezione della Sprint Race di Shanghai dominata da Hamilton, troverà la corretta configurazione di assetto per ottenere il giusto equilibrio tra velocità e stabilità? Suzuka è un circuito a medio carico aerodinamico, sul quale la gestione delle gomme è fondamentale.

Insomma, o dentro o fuori. La doppia squalifica cinese ha aggravato la situazione, anche psicologica, della Scuderia.

Mai, da quando la vittoria in un Gran Premio vale venticinque punti, la Ferrari aveva iniziato una stagione tanto male. Nella graduatoria riservata ai Costruttori il Cavallino sta a quota 17, ex aequo con la Williams di Sainz e Albon.

Nel frattempo, la McLaren vola. Verstappen tiene a galla la Red Bull e dal Giappone accanto a Super Max ci sarà l’idolo di casa Tsunoda. Persino la Mercedes di Russell e del baby Antonelli pare più competitiva della SF-25…

In breve. Svolta cercasi.

Vasseur. Ne è perfettamente consapevole il capo del reparto corse di Maranello. Essere Ferrari significa anche saper governare le pressioni. Ecco le parole di Fred Vasseur: "Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint. In Formula 1 i dettagli sono fondamentali: dalla preparazione del weekend in fabbrica, all’esecuzione in pista adattandosi alle mutevoli condizioni che possono presentarsi in gara. Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un’idea più chiara di dove siamo".

