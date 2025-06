Ferrari tra crisi in Formula Uno e sogni di gloria a Le Mans

Allora, ci sono due Ferrari. Una perde sempre, proprio non tocca palla. L’altra fin qui le ha vinte tutte ed è attesa, in questo week end, dalla sfida più prestigiosa: la 24 Ore di Le Mans.

La prima Rossa è quella targata Formula Uno. Da oggi a domenica sarà impegnata sul circuito di Montreal, dedicato al leggendario Gilles Villeneuve. Sulla stessa pista, nel remoto 2007, accadde qualcosa di speciale.

Numero uno. Diciotto anni fa, in Canada un certo Lewis Hamilton firmò il successo numero uno di una carriera irripetibile. Il non ancora Baronetto allora guidava una McLaren. Fu l’inizio di una avventura difficilmente pronosticabile. Ma il tempo passa e non fa prigionieri. Oggi Hamilton è lo specchio della crisi Ferrari: ferito nell’orgoglio, apparentemente rassegnato, troppo lento sull’asfalto.

La crisi. La Rossa che perde è anche il tormento dell’anima di Carletto. Con tre podi in stagione, Leclerc sta decisamente battendo il compagno di Scuderia. Ma è depresso e non nasconde le inquietudini.

In mezzo, ci sta Fred Vasseur. In mezzo e forse pure in bilico, perché questa è la sua Ferrari e i conti mica tornano. Ieri Hamilton lo ha difeso pubblicamente.

Sia come sia, il manager francese tenta (vanamente?) di spargere fiducia. Ipse dixit, alla vigilia di Montreal: "Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente. Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi sia in termini di prestazioni che di esecuzione, specialmente la domenica. Vogliamo continuare su questa strada, massimizzando il nostro risultato e portando a casa il miglior bottino di punti possibile".

Mah.

Elkann. Spettatore interessato di quanto accadrà in Canada è ovviamente John Elkann. Al presidente garba zero essere associato ad una immagine di perdente: lo ha appena dimostrato in sede Juventus, dove non ha esitato ad azzerare scelte sue (l’allenatore Thiago Motta, il manager Giuntoli) condannate dai risultati.

Di diverso, fermo restando che sarebbe sbagliatissimo sovrapporre logiche calcistiche all’automobilismo, c’è appunto il fatto che esiste una seconda Ferrari.

Vincente.

Le Mans. E così arriviamo alla Classicissima francese. Alla mitica 24 Ore. In calendario nello stesso week end di Montreal.

Fin qui, il ritorno Ferrari al livello top di Le Mans è il fiore all’occhiello della presidenza Elkann in quel di Maranello. La 499 ha trionfato nelle ultime due edizioni della maratona transalpina. Non solo: in questo 2025, la Hypercar del Cavallino ha vinto le tre tappe del mondiale (Qatar, Imola, Spa), impressionando per qualità delle prestazioni ed efficienza gestionale.

Coletta. A guidare la Ferrari verso un Triplete da sogno a Le Mans è Antonello Coletta, manager romano fin qui felicemente estraneo ai tormenti della F1. Ma è un uomo del presidente e insomma ci siamo capiti e ce lo siamo pure raccontati spesso: se Vasseur fosse congedato, il candidato alla successione Elkann l’avrebbe già in casa.

Nel frattempo, Coletta parla solo di Le Mans: "È naturale che ci diano per favoriti guardando ai precedenti della 499 su questa pista ma le cose non stanno esattamente così. Ci sono rivali messi molto bene, in crescita. Preferisco pensare che siamo tra per la vittoria finale".

Sarà un lungo week end Ferrari, sulle due sponde dell’Atlantico.

