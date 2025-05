Formula 1, Gp Miami: le pagelle. Ferrari quasi sufficienti

Miami, 5 maggio 2025 – Oscar Piastri ha vinto il Gp di Miami di Formula 1. Le pagelle della gara

10 PIASTRI. Gli riesce tutto facile. La McLaren è un missile, ma lui è decisamente più abile di Norris nello sfruttare il margine che il team Papaya ha sulla concorrenza. Vero favorito per la successione a Max Verstappen.

9 ALBON. È lui a mettere la Williams davanti a una Mercedes e alle due Ferrari. Fa meglio di un Sainz che comunque non molla. Questo pilota asiatico sta rivelandosi un manico sempre più interessante, considerato il mezzo che ha a disposizione.

8 RUSSELL. Completa il podio e già per questo merita congratulazioni. Non riceve mai la dovuta attenzione, fermo restando che la sua Mercedes ha beccato comunque più di mezzo minuto dalla McLaren…

7 ANTONELLI. Ci sta che si aspettasse di più, dopo un fine settimana che lo ha visto sugli scudi. La partenza è stata splendida, dopo ha trovato difficoltà. Ma è andato a punti. Harry Potter è italiano e guida la Mercedes.

7 VERSTAPPEN. La pole del sabato lo aveva un po’ illuso ma poi in gara la differenza tra Red Bull e McLaren emerge in maniera pesante. Resta l’unico che può mettere pepe sul piatto di un mondiale monocromatico, color Papaya.

6 HAMILTON. Si arrabbia di brutto con il muretto Rosso perché arriva tardi l’ordine a Leclerc di dargli strada. Poi deve restituire la posizione e si lamenta di nuovo. È un altro tassello nel mosaico della frustrazione del Baronetto. La luna di miele con il Cavallino è già finita da un pezzo. Meglio: in pista si ha proprio l’impressione non sia mai iniziata. Purtroppo.

5,5 LECLERC. Prende male l’invito a far passare Hamilton e dal suo punto di vista c’è pure da capirlo. Alla fine chiude comunque davanti. Ma mettono tristezza queste discussioni per un mediocre piazzamento. In generale, pensando anche all’errore prima della Sprint, per Carletto è stato un week end mediocre.

5 ALONSO. D’accordo, sta aspettando la Aston Martin di Adrian Newey per il 2026. Ma la domanda resta: vale la pena, ad oltre quarant’anni, esporsi ad una sequenza di prestazioni anonime, certamente per colpa di una macchina oggettivamente impresentabile?

5 VASSEUR. Le sue due Ferrari si battono con la Williams e con la Haas e ovviamente non erano queste le aspettative del popolo Rosso. È davvero un mistero poco gaudioso cosa abbiano combinato a Maranello durante l’inverno. E dietro l’angolo c’è l’appuntamento del cuore a Imola…

5 BRIATORE. Forse al vecchio Flavio conviene accelerare la promozione di Colapinto: la gestione dell’Alpine non è fin qui alla altezza del glorioso curriculum (7 mondiali vinti) dell’ex top manager di Benetton e Renault. Gli anni passano per tutti?