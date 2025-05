Formula 1, le pagelle di Leo Turrini: Lando pensa al titolo, Leclerc quasi miracoloso

10 NORRIS. La gara l’aveva vinta con quel lampo in extremis sabato in qualifica. Con questa McLaren gli viene facile anche gestire la situazione alle spalle di Verstappen in attesa di pit stop. Un successo meritato, un messaggio a Piastri per il titolo.

9 LECLERC. Carletto fa tutto bene ma non basta. Ci prova allo Start ma non c’è spazio. Nel finale si incolla agli scarichi di Norris sognando un miracolo che non arriva. Ma il minimo è dirgli grazie, la Ferrari è lui.

9 STELLA. La McLaren non trionfava a Monaco dal remoto 2008. Un’altra grande soddisfazione per questo ingegnere italiano di scuola Ferrari. Salvo sorprese, il vero problema per lui sarà gestire la rivalità tra Norris e Piastri.

8 HADJAR. Il pilota rivelazione della stagione. Con la ex Minardi fa venire il dubbio che forse in Red Bull avrebbero dovuto affidare a lui il ruolo di compagno di Verstappen. Molto bravo.

7 HAMILTON. E’ difficile rimproverargli qualcosa. Una discutibile penalizzazione gli aveva negato la partenza dalla seconda fila e già è una buona cosa che dal settimo sia risalito al quinto posto. Ma è sempre poco per il detentore di tutti i record.

7 OCON. Meno di un anno fa Flavio Briatore lo ha bruscamente cacciato dalla Alpine. Lui si è rimboccato le maniche e con la Haas motorizzata Ferrari sta non di rado offrendo prestazioni brillanti. Chapeau.

7 VERSTAPPEN. Diciamolo: se non si fosse inventato la seconda sosta in extremis, il Gran Premio di Montecarlo avrebbe battuto il record degli sbadigli! Poi in realtà il minimo sindacale, quarto parte e quarto arriva sotto la bandiera a scacchi.

6 VASSEUR. Il secondo posto di Leclerc è il miglior risultato stagionale per la Rossa. Però la soddisfazione è parziale, accompagnata com’è da una domanda obbligatoria: cosa combinerà la SF25 su una pista “normale”? Ah, saperlo…

5 ANTONELLI. Non è un periodo esaltante per il Golden Boy di Bologna. Sabato sbaglia e compromette le qualifiche. In gara è vittima della allucinante gestione Mercedes. A Kimi serve un bel reset, potrà rifarsi già da Barcellona.

5 NEWEY. Il Mago riappare ai box vestito del verde Aston Martin ma gli è subito chiaro che trasformare un ramarro in una macchina vincente non sarà per niente facile. Nemmeno per un Genio come lui.

0 WOLFF. Lui e gli ingegneri Mercedes stanno perdendo colpi: tener fuori una vita le macchine di Russell e Antonelli è stato semplicemente folle. Le difficoltà tecniche stanno intaccando anche la proverbiale lucidità dello staff delle Frecce d’Argento. E questo è grave.